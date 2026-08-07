마린스키 전민철, ‘백조의 호수’로 한국 무대 선다

유니버설발레단·예술의전당 기획

문훈숙 단장 “제자들 자랑스러워”

이미지 확대 ‘백조의 호수’ 공연에 앞서 서울 예술의전당 인춘아트홀에서 열린 기자간담회에서 문훈숙(왼쪽) 유니버설발레단 단장이 무용수 전민철을 흐뭇하게 바라보고 있다.

예술의전당·유니버설발레단 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘백조의 호수’ 공연에 앞서 서울 예술의전당 인춘아트홀에서 열린 기자간담회에서 문훈숙(왼쪽) 유니버설발레단 단장이 무용수 전민철을 흐뭇하게 바라보고 있다.

예술의전당·유니버설발레단 제공

세줄 요약 마린스키 퍼스트 솔리스트 전민철이 유니버설발레단과 예술의전당이 올리는 ‘백조의 호수’로 한국 관객을 만났다. 문훈숙 단장은 한국 발레의 성장에 감격했고, 전민철은 첫 전막 지그프리드로 정통 클래식의 매력을 전하겠다고 했다. 전민철, 마린스키 퍼스트 솔리스트로 한국 무대 복귀

유니버설발레단 ‘백조의 호수’ 지그프리드 주역 발탁

문훈숙, 한국 발레 성장과 제자들의 활약에 감격

2026-08-07 23면

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“강산이 네 번 바뀌는 사이에 한국 발레가 정말 우뚝 섰구나 싶습니다.”문훈숙(63) 유니버설발레단 단장은 6일 서울 예술의전당 인춘아트홀에서 열린 ‘백조의 호수’ 기자간담회에서 벅찬 감동을 감추지 못했다. 1984년 창단 당시만 해도 한국은 발레에 대한 이해조차 없던 불모지였다. 그런 시절을 통과한 문 단장은 마린스키발레단 수석무용수 김기민(34)과 파리오페라발레 에투알(수석무용수) 박세은(37)에 이어 마린스키 퍼스트 솔리스트 전민철(22)까지 언급하며 “세계 정상급 발레단에 입단해 주역 무용수가 되고 세계적인 스타로 탄생하는 것을 보면서 너무나도 자랑스럽다”고 했다.문 단장 자신이 그 길의 첫 이정표였다. 1989년 동양인 최초로 마린스키(당시 키로프) 무대에 초청돼 ‘지젤’을 췄고, 일곱 차례 커튼콜에 30분간 이어지는 박수를 받으며 ‘영원한 지젤’이라는 별칭을 얻었다. 선화예고 시절부터 그가 눈여겨보던 제자는 그 발레단의 퍼스트 솔리스트가 되어 돌아왔다. 유니버설발레단과 예술의전당이 오는 14~23일 오페라극장에 올리는 ‘백조의 호수’에서 전민철은 지그프리드로 수석무용수 홍향기와 호흡을 맞춘다.이날 함께한 전민철은 상트페테르부르크에서 마린스키 첫 시즌을 보낸 지난 1년, 가장 크게 달라진 것으로 삶 자체를 꼽았다. 연습실에 매달리던 예전과 달리 사유하고 영감을 채우는 시간이 늘었고 그 시간이 춤에 스몄다고 했다.마린스키에서 ‘지젤’과 ‘라 바야데르’ 주역을 맡은 그에게 이번은 첫 전막 ‘백조의 호수’ 지그프리드라는 의미도 있다. “마린스키에서 가장 아끼는 작품”이라는 그는 “재해석된 무대가 아무리 많아도 정통 클래식을 따라올 수는 없다”고 했다. 백조를 향한 지그프리드의 연민과 사랑, 백조를 잃는 슬픔을 “어떤 손동작으로 설득력 있게 전할지 가장 집중하고 있다”는 전민철은 “노력은 배신하지 않는다는 말을 되새긴다”며 첫 시즌의 결과물을 고국 관객 앞에 온전히 내놓겠다고 덧붙였다.