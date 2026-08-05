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대한근대5종연맹 회장에 이성훈 LH사장 취임

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-08-05 17:06
수정 2026-08-05 17:06
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이성훈 신임 대한근대5종연맹 회장. 연합뉴스
이성훈 신임 대한근대5종연맹 회장. 연합뉴스


이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 제22대 대한근대5종연맹 회장에 취임했다.

대한근대5종연맹은 5일 서울 송파구 롯데월드타워에서 이 회장의 취임식을 개최했다. 근대5종연맹은 1985년부터 LH의 후원을 받고 있으며, LH 사장이 연맹 회장을 맡고 있다. 1996년 기술고시로 공직에 입직해 국토교통부에서 다양한 보직을 거친 이 신임 회장은 지난해부터 청와대 국토교통비서관으로 일하다가 지난달 LH 사장에 임명됐고, 최근 선거를 통해 연맹 회장으로 당선됐다.

이 회장은 취임식에서 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나설 선수단에 대한 적극적인 지원을 약속하며, 현장의 안전 관리도 당부했다. 김성진 감독을 비롯한 국가대표팀은 아시안게임 출정을 알리며 선전을 다짐했다.

박성국 기자
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