실종 중국인 여대생, 숨진 채 발견…경찰, 30대 체포

세줄 요약 지난 20일 대구에서 실종된 20대 중국인 유학생이 엿새 만에 경산시 하양읍의 30대 남성 주거지에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 체포영장을 집행해 남성을 붙잡고, 살해 혐의와 범행 경위를 조사 중이다. 대구 실종 중국인 유학생, 엿새 만에 숨진 채 발견

경찰, 30대 남성 체포해 살해 혐의 조사 착수

하양읍 주거지서 시신 발견, 부검 예정

이미지 확대 이재명 대통령이 25일 최근 잇따른 경찰의 기강 해이와 치안 현장의 무책임 문제를 지적하며 국무총리실에 ‘경찰 개혁 기구’ 설립을 포함한 구조 개혁 방안 마련을 지시했다.

한편 제주에서는 지난 22일부터 사흘 동안 실종자로 추정되는 시신 4구가 잇따라 발견되며 경찰의 실종 사건 대응과 지휘·감독 체계를 둘러싼 논란이 커지고 있다.

사진은 이날 서울 서대문구 경찰청의 모습. 2026.8.25 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 25일 최근 잇따른 경찰의 기강 해이와 치안 현장의 무책임 문제를 지적하며 국무총리실에 ‘경찰 개혁 기구’ 설립을 포함한 구조 개혁 방안 마련을 지시했다.

한편 제주에서는 지난 22일부터 사흘 동안 실종자로 추정되는 시신 4구가 잇따라 발견되며 경찰의 실종 사건 대응과 지휘·감독 체계를 둘러싼 논란이 커지고 있다.

사진은 이날 서울 서대문구 경찰청의 모습. 2026.8.25 홍윤기 기자

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지난 20일 대구에서 실종됐던 20대 중국인 유학생이 실종 엿새만에 숨진 채 발견됐다.경북경찰청은 A(25)씨를 살해한 혐의로 30대 남성 B씨를 붙잡아 조사 중이라고 25일 밝혔다.경찰은 이날 오후 7시 29분쯤 경산시에서 B씨에 대한 체포영장을 집행해 검거했으며, 경산시 하양읍에 있는 B씨 주거지에서 숨져있는 A씨를 발견했다.A씨는 지난 20일 밤 대구로 이동한 뒤 가족과 연락이 끊겼다. 마지막 행적은 동대구역으로 확인됐다.경찰은 A씨 행적을 추적하는 과정에서 범죄 혐의를 포착하고 B씨를 특정했다.경찰은 A씨 사망 원인을 확인하기 위해 부검을 진행할 예정이며, B씨를 상대로 범행 동기와 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.또 B씨 주거지 등을 압수 수색해 범행 관련 증거를 추가로 확보할 예정이다.경찰 관계자는 “수사상 구체적인 내용은 공개하기 어렵다”고 말했다.