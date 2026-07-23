美영화 ‘고질라’ 한국계 배우 호틀 교통사고 사망

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2026-07-23 23면

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할리우드 영화 ‘고질라’ 시리즈에 출연했던 한국계 청각장애인 배우 케일리 호틀이 18세의 나이로 숨졌다.뉴욕타임스는(NYT)는 21일(현지시간) 호틀이 메릴랜드주 프레데릭에서 교통사고로 사망했다고 보도했다. 현지 경찰은 과속으로 인한 차로 이탈 사고로 추정하고 있다.한국계 입양아 어머니 아래서 태어난 호틀은 2021년 영화 ‘고질라 vs. 콩’에서 괴수 콩과 수어로 소통하는 소녀 ‘지아’ 역으로 데뷔했다. 이어 2024년 속편 ‘고질라 x 콩: 뉴 엠파이어’에도 출연해 큰 사랑을 받았다.데뷔 전부터 청각장애 인식 제고를 위해 활동해 온 그녀는 생전 인터뷰에서 “우리는 듣지 못할 뿐이지 많은 일을 할 수 있다”며 할리우드 내 장애인 배우들의 기회 확대를 강조한 바 있다.