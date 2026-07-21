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“모두의 AI, 생활밀착형 서비스로 승부”

유용하 기자
유용하 기자
입력 2026-07-21 00:34
수정 2026-07-21 00:54
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배경훈 장관 취임 1주년 간담회
“에이전틱 AI 전환 징검다리 역할”

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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 소회를 밝히고 있다. 과학기술정보통신부 제공
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 소회를 밝히고 있다.
과학기술정보통신부 제공


“인공지능(AI) 모델 경쟁력도 중요하지만 이를 이용해 서비스를 어떻게 만들어갈지도 중요합니다. ‘모두의 AI’도 이를 위한 것입니다. 전 국민을 대상으로 한 서비스인 만큼 쉽지 않은 도전이기 때문에 모든 것을 한 번에 이루기는 어려울 것입니다. 모두를 만족시킬 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 차질 없이 준비하겠습니다.”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 20일 정부세종청사에서 취임 1주년 기자간담회를 열고 이같이 말했다. 과기정통부는 지난 16일 청와대 영빈관에서 열린 ‘2026 하반기 업무계획’ 보고에서 올해 말부터 외국산 생성형 AI 대신 전 국민이 이용량과 비용 부담 없이 사용할 수 있는 범용 AI 챗봇 서비스 ‘모두의 AI’를 제공하겠다고 밝혔다. 배 부총리는 “모두의 AI 서비스가 시작된다고 하더라도 지금 외국산 AI를 쓰는 사람들이 모두 갈아탈 것이라고 생각하지 않는다”면서 “외산 AI보다 더 나은 서비스가 제공될 때 사용자 이동이 가능하다고 보고 다양한 생활밀착형 공공 서비스를 우선 붙여 나가겠다는 계획이며 ‘모두의 AI 서비스’는 에이전틱 AI로 전환하는 징검다리 역할”이라고 설명했다. 배 부총리는 또 “우리 자체 역량으로 독자적인 AI를 가져야 할 필요가 있냐는 질문을 던지는 분들이 여전히 계신다”며 “AI를 통해 한국의 산업 경쟁력을 강화시키는 것은 물론 세계 최고 수준의 AI 경쟁력을 확보하기 위해서는 반드시 필요한 과정”이라고 말했다.

한편 “취임 1년 동안 한 일 중에 가장 자부심이 느껴지는 것은 무엇이냐”는 질문에 ﻿배 부총리는 ‘수평적 조직 문화를 정착시킨 것’이라고 답했다.

유용하 과학전문기자
2026-07-21 23면
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