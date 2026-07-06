현대모비스, 학교스포츠클럽 양궁대회

이미지 확대 현대모비스가 지난 5일 충남 천안시 남서울대에서 개최한 ‘학교스포츠클럽 양궁대회’에 참가한 학생들이 실력을 겨루고 있다.

현대모비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대모비스가 지난 5일 충남 천안시 남서울대에서 개최한 ‘학교스포츠클럽 양궁대회’에 참가한 학생들이 실력을 겨루고 있다.

현대모비스 제공

2026-07-07 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대모비스가 지난 5일 충남 천안시 남서울대학교에서 ‘2026 현대모비스와 함께하는 학교스포츠클럽 양궁대회’를 개최했다고 6일 밝혔다. 현대모비스는 2022년부터 연간 두 차례 중학생을 대상으로 대회를 열고 있다.올해는 참가 학교가 늘어 대회를 권역별로 확대했다. 첫 대회는 수도권과 충청권 학생들을 대상으로 진행됐고, 남부권 학생을 위한 대회는 별도로 열린다. 이번 대회에는 15개 학교에서 300여 명의 학생이 참가해 3인 1조 단체전 방식으로 실력을 겨뤘다.입상 선수에게는 트로피와 상장, 메달을, 소속 학교에는 고급 활과 화살 등 양궁 장비를 지원했다. 현대모비스는 대한양궁협회와 협력해 교사 대상 연수 프로그램을 운영하고 양궁 장비와 디지털 교보재를 보급하며 학교 현장의 교육 환경 개선에도 힘쓰고 있다.