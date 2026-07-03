대한노인회 “9월까지 회원 800만명 목표”

1차 회원배가운동 15만명 가입
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이중근(가운데) 대한노인회장이 지난달 29일 서울 중구 대한노인회 태평청사에서 회원배가운동에서 성과를 거둔 고광선(오른쪽) 서울연합회장에게 최우수상과 포상금을 지급하고 기념촬영을 하고 있다.
부영그룹 제공
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대한노인회는 지난 2월 11일부터 지난달 20일까지 실시한 제1차 회원배가운동을 통해 신규 회원 14만 9872명(정회원 6만 5528명·일반회원 8만 4344명)이 가입했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 대한노인회 전체 회원 수는 334만 7628명으로 늘어났다. 우리나라 노인 인구의 약 30%에 달하는 비중이다.
이중근 대한노인회장(부영그룹 회장)은 지난달 29일부터 전국 연합회 및 지회를 대상으로 시상식과 간담회를 갖고 회원 수 증가에 성과를 낸 지회와 연합회에 약 1억 8000만원의 포상금을 지급하고 격려했다. 이 회장은 “9월까지 회원 800만명 가입을 목표로 회원배가운동을 더욱 강력하게 추진하겠다”고 말했다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 30일 월계동에서 열린 ‘노원경춘마루 및 경춘선숲길 연장구간 준공식’에서 경춘마루 조성과 사업 추진에 기여한 공로로 노원구청으로부터 감사패를 받았다. 이날 준공식에는 오승록 노원구청장과 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등이 참석했으며 식전 축하공연과 사업 경과보고, 감사패 수여, 경춘선숲길 연장 및 경춘마루 준공 세리머니, 시설 라운딩과 시음 행사 등이 진행됐다. 이번에 준공된 경춘선숲길 연장구간은 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교까지 이어지는 약 870m 구간으로, 철도 유휴부지를 산책로로 재탄생시켰다. 이번 준공으로 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 연결되는 총 6.8km의 경춘선숲길 전체 녹지축이 마침내 하나의 선형으로 완전하게 연결됐다. ‘경춘마루’는 중랑천 경춘철교 위에서 음악분수를 조망하며 휴식을 취할 수 있도록 조성된 전망 쉼터다. 실제 열차 모양을 형상화한 쉼터와 전망 공간이 특징이며, 기존 엘리베이터를 개선하고 계단을 연장해 시민들의 접근성과 이용 편의성을 대폭 높였다. 오는 15일 정식 개관을 앞둔 경춘마루는 향후 월계동과 경춘선숲길을 대표하는 새로운 수변 여가 명소로 자리 잡
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한편 이 회장은 지난달 25일 오세훈 서울시장과 간담회에서 대중교통 무임승차 연령을 70세로 상향하는 방안과 관련해 “중요한 정책 변화는 반드시 대한노인회와 협의를 거쳐 추진돼야 한다”고 강조했다.
2026-07-03 23면
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제1차 회원배가운동으로 가입한 신규 회원 수는?