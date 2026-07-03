대한노인회 “9월까지 회원 800만명 목표”

1차 회원배가운동 15만명 가입

이미지 확대 이중근(가운데) 대한노인회장이 지난달 29일 서울 중구 대한노인회 태평청사에서 회원배가운동에서 성과를 거둔 고광선(오른쪽) 서울연합회장에게 최우수상과 포상금을 지급하고 기념촬영을 하고 있다.

부영그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 이중근(가운데) 대한노인회장이 지난달 29일 서울 중구 대한노인회 태평청사에서 회원배가운동에서 성과를 거둔 고광선(오른쪽) 서울연합회장에게 최우수상과 포상금을 지급하고 기념촬영을 하고 있다.

부영그룹 제공

2026-07-03 23면

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대한노인회는 지난 2월 11일부터 지난달 20일까지 실시한 제1차 회원배가운동을 통해 신규 회원 14만 9872명(정회원 6만 5528명·일반회원 8만 4344명)이 가입했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 대한노인회 전체 회원 수는 334만 7628명으로 늘어났다. 우리나라 노인 인구의 약 30%에 달하는 비중이다.이중근 대한노인회장(부영그룹 회장)은 지난달 29일부터 전국 연합회 및 지회를 대상으로 시상식과 간담회를 갖고 회원 수 증가에 성과를 낸 지회와 연합회에 약 1억 8000만원의 포상금을 지급하고 격려했다. 이 회장은 “9월까지 회원 800만명 가입을 목표로 회원배가운동을 더욱 강력하게 추진하겠다”고 말했다.한편 이 회장은 지난달 25일 오세훈 서울시장과 간담회에서 대중교통 무임승차 연령을 70세로 상향하는 방안과 관련해 “중요한 정책 변화는 반드시 대한노인회와 협의를 거쳐 추진돼야 한다”고 강조했다.