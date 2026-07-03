서울역사 어린이박물관 100일 만에 1만 8000명 관람

국내 유일 초등 3~4학년 전용관
‘출발! 한양탐험대’ 전시 큰 호응
한성백제박물관은 伊 건축 소개
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울역사박물관 어린이박물관에서 어린이 관람객들이 남대문 전시물을 직접 체험하고 있다.
서울시 제공
서울시 제공
서울역사박물관은 4일 어린이박물관 개관 100일을 앞두고 1만 8000명의 관람객을 기록했다고 2일 밝혔다.
지난 3월 초등학교 3~4학년을 대상으로 하는 국내 유일한 박물관으로 문을 연 이곳은 상설 전시 ‘출발! 한양탐험대’로 어린이 관람객들의 높은 호응을 얻었다. 출발! 한양탐험대는 개인 단말기 ‘패롱이’를 활용해 전시를 관람하는 어린이들이 관람 경로를 선택하고 미션을 수행하며 조선시대의 역사와 문화를 체험하는 ‘자기 주도 몰입형 체험 전시’다. 패롱이를 통해 지급받은 가상 화폐 ‘상평통보’를 활용해 물품을 구매하고 이를 활용해 조선시대 전시물과 연동해 정해진 임무를 수행하는 방식으로 진행된다. 서울역사박물관 홈페이지 예약을 통해 하루 총 4회, 회차별 정원 70명이 관람할 수 있다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 30일 월계동에서 열린 ‘노원경춘마루 및 경춘선숲길 연장구간 준공식’에서 경춘마루 조성과 사업 추진에 기여한 공로로 노원구청으로부터 감사패를 받았다. 이날 준공식에는 오승록 노원구청장과 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등이 참석했으며 식전 축하공연과 사업 경과보고, 감사패 수여, 경춘선숲길 연장 및 경춘마루 준공 세리머니, 시설 라운딩과 시음 행사 등이 진행됐다. 이번에 준공된 경춘선숲길 연장구간은 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교까지 이어지는 약 870m 구간으로, 철도 유휴부지를 산책로로 재탄생시켰다. 이번 준공으로 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 연결되는 총 6.8km의 경춘선숲길 전체 녹지축이 마침내 하나의 선형으로 완전하게 연결됐다. ‘경춘마루’는 중랑천 경춘철교 위에서 음악분수를 조망하며 휴식을 취할 수 있도록 조성된 전망 쉼터다. 실제 열차 모양을 형상화한 쉼터와 전망 공간이 특징이며, 기존 엘리베이터를 개선하고 계단을 연장해 시민들의 접근성과 이용 편의성을 대폭 높였다. 오는 15일 정식 개관을 앞둔 경춘마루는 향후 월계동과 경춘선숲길을 대표하는 새로운 수변 여가 명소로 자리 잡
서울시의회 바로가기
한편 한성백제박물관은 7월에 이탈리아문화원과 함께 이탈리아 건축을 주제로 한 ‘같이 건설하자!’ 교육 프로그램을 운영한다. 이탈리아의 역사와 건축문화를 어린이 눈높이에 맞춰 소개한다. 어린이가 건축과 디자인을 통해 이탈리아 문화를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 참여를 원하면 3일 오전 10시부터 서울시 공공서비스예약을 통해 예약하면 된다.
2026-07-03 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울역사박물관 어린이박물관의 대상 연령은?