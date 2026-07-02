청소년 마약예방 첫 홍보대사, 아이돌 그룹 ‘하츠투하츠’ 위촉

2026-07-02 23면

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대검찰청이 1일 아이돌 그룹 ‘하츠투하츠’를 ‘청소년 마약 예방 홍보대사’로 위촉했다. 대검이 청소년 마약 예방 홍보대사를 위촉한 것은 이번이 처음이다.대검은 이날 서울 서초구 청사에서 구자현 검찰총장 직무대행(대검 차장검사) 주재로 위촉식을 열고 하츠투하츠에게 위촉장을 전달했다.대검은 “﻿하츠투하츠가 청소년들에게 마약 예방의 중요성을 알리는 동시에 국제사회에 우리나라의 마약 예방 정책을 전달하는 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.