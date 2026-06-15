아모레퍼시픽, AI로 ‘얼굴 노화 패턴’ 규명

주름은 눈가, 색소침착 볼서 시작

이미지 확대 20·40·60대 연령대별 주름 진행 상황(왼쪽부터)을 나타낸 얼굴 노화 맵.

아모레퍼시픽 제공 닫기 이미지 확대 보기 20·40·60대 연령대별 주름 진행 상황(왼쪽부터)을 나타낸 얼굴 노화 맵.

아모레퍼시픽 제공

2026-06-16 23면

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아모레퍼시픽은 인공지능(AI) 피부 영상 분석 기술을 활용해 얼굴 부위별 노화 패턴을 체계적으로 규명하는 데 성공했다. 아모레퍼시픽 연구혁신(R＆I) 센터는 지난 12일(현지시간) 프랑스 리옹에서 열린 ‘국제피부생물물리학 및 영상학회’에서 한국인 얼굴 이미지를 기반으로 한 ‘얼굴 노화 맵’을 발표했다고 15일 밝혔다.이번 연구는 얼굴 노화의 시작점과 확산 경로를 시각화한 것으로, 주름과 색소침착이 서로 다른 경로를 통해 진행된다는 점을 확인했다. 연구에 따르면 주름은 눈가를 중심으로 시작해 표정 및 구조 변화가 큰 부위로 확산됐고, 색소침착은 볼과 눈 밑에서 발생한 뒤 얼굴 전반으로 확대되는 양상을 보였다.회사는 자체 AI 피부 진단 기술인 ‘닥터아모레’를 기반으로 노화의 공간적 특성을 시각적으로 확인했다. 이를 통해 단순히 피부 노화를 측정하거나 사후 개선하는 단계를 넘어 피부 변화를 조기에 감지하고 선제적으로 관리할 수 있는 방향성을 제시했다.서병휘 아모레퍼시픽 R＆I센터장·최고기술책임자(CTO)는 “회사가 쌓아온 AI 기반 이미징 기술과 피부 분석 역량을 바탕으로 피부 노화의 진행 양상을 직관적으로 이해할 수 있도록 시각화한 사례”라고 말했다.