‘2026 롯데어워즈’ 대상에 롯데호텔

이미지 확대 신동빈(왼쪽 여섯 번째) 롯데 회장과 수상자인 정호석(다섯 번째) 롯데호텔앤리조트 대표가 8일 서울 ﻿롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 롯데어워즈’ 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다.

롯데 제공 닫기 이미지 확대 보기 신동빈(왼쪽 여섯 번째) 롯데 회장과 수상자인 정호석(다섯 번째) 롯데호텔앤리조트 대표가 8일 서울 ﻿롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 롯데어워즈’ 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다.

롯데 제공

2026-06-09 23면

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롯데는 그룹 경쟁력 강화에 기여한 임직원 성과를 격려하기 위해 8일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 ‘2026 롯데 어워즈(이하 롯데 어워즈)’를 개최했다고 밝혔다. 올해 롯데 어워즈 대상에는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC)의 정상 회의 만찬 등 주요 공식 행사를 성공적으로 진행하며 글로벌 브랜드 경쟁력을 높인 롯데호텔앤리조트가 선정됐다. 롯데GRS(흑백요리사 협업 상품), 롯데웰푸드(칸쵸), 롯데첨단소재(친환경 플라스틱 TV) 등은 최우수상을 받았다. 신동빈 롯데그룹 회장은 수상자들을 격려하며 “수상 사례를 통해 우리의 도전 DNA를 분명하게 확인할 수 있었다”며 “위기 속에서 더욱 빛을 발한 우리의 저력을 믿고 과감한 도전을 통해 그룹의 경쟁력을 높여달라”고 당부했다.