김장환 목사, 숭실대서 명예경영학박사 학위

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“나라·대학 위해 기도하라는 명령”

이미지 확대 극동방송 이사장인 김장환(오른쪽) 목사가 지난 5일 서울 동작구 숭실대 형남공학관에서 명예경영학박사 학위를 받은 뒤 이윤재 총장과 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 극동방송 이사장인 김장환(오른쪽) 목사가 지난 5일 서울 동작구 숭실대 형남공학관에서 명예경영학박사 학위를 받은 뒤 이윤재 총장과 기념촬영을 하고 있다.

2026-06-08 23면

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극동방송 이사장인 김장환(92) 목사가 숭실대 명예경영학박사 학위를 받았다.7일 숭실대에 따르면 김 목사는 지난 5일 서울 동작구 숭실대 형남공학관에서 열린 학위수여식에 참석해 “하우스보이(남성 가사노동자) 출신으로 이런 명예를 받을 만한 자격은 없지만 나라와 대학을 위해 기도하라는 명령으로 받아들이겠다”고 말했다.1934년 태어난 김 목사는 한국전쟁 중 미군 부대에서 하우스보이로 일하다 만난 미군의 도움으로 1951년 미국 유학길에 올랐다. 이후 미국 사우스캐롤라이나주 밥 존스 신학대학을 우수한 성적으로 졸업한 뒤 1959년 단테침례교회에서 목사 안수를 받고 귀국해 수원중앙침례교회를 개척했다. 1977년 극동방송 초대 사장에 취임한 김 목사는 극동방송을 통해 공산권 국가였던 러시아 지역 선교에도 앞장섰다. 1991년 8월에는 국제 YFC 주최로 모스크바에서 열린 청소년 전도집회에 참여해 순회 설교를 했다.이윤재 숭실대 총장은 “김 목사는 방송 매체를 통해 국경과 이념, 체제를 넘어 복음의 메시지를 전했다”며 “시리아 난민 지원, 우크라이나 전쟁 피해 아동 돕기 등 위기의 현장마다 사랑을 실천했다”고 평가했다. 한편 김 목사는 국내외 20여 대학에서 명예박사 학위를 받았으며, 국민훈장 동백장과 무궁화장 등을 수훈했다.