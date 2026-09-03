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“이런 낭패가”…경북, 지난달 31일 강풍·우박으로 농작물 128ha 피해

김상화 기자
입력 2026-09-03 11:15
수정 2026-09-03 11:15
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피해 가장 큰 안동·예천 지역 사과 300t 긴급 수매

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우박 피해를 입은 사과. 서울신문DB
우박 피해를 입은 사과. 서울신문DB


경북도는 지난달 31일 강풍·우박으로 안동·의성·예천에서 발생한 농작물 피해 면적이 모두 128.8㏊로 집계됐다고 3일 밝혔다.

품목별로는 사과가 91.3㏊로 피해가 가장 컸다. 이어 콩 20㏊, 복숭아 6.8㏊, 자두 6㏊, 고추 3㏊, 기타 1.7㏊ 등 순이다.

도는 안동·예천 지역 농가의 경영 안정을 위해 피해가 가장 큰 사과를 긴급 수매하기로 했다.

도는 시군, 대경사과원예농협과 협의를 거쳐 이날부터 7일까지 낙과 등 피해 물량을 신속하게 수매하기로 했다.

수매 물량은 300t 내외로 예상되며, 수매 단가는 20㎏ 상자당 1만 2000원이다.

수매 물량은 현재까지 신고된 사과 피해 면적 91.3㏊에 ㏊당 생산량 15t, 낙과율 20%를 적용해 산정한 규모다.

수매를 희망하는 농가는 해당 기간(안동 3∼7일, 예천 3∼4일) 낙과를 수거해 시군별 지정 수매 장소인 대경사과원예농협 안동농산물처리장과 예천사과유통센터에 납품하면 된다.

수매 대금은 납품 후 1주일 이내 정산·지급될 예정이다.

이철우 경북도지사는 “피해 사과는 시간이 지날수록 가공 가치가 떨어지는 만큼 농가가 하루라도 빨리 피해를 수습할 수 있도록 긴급 수매를 우선 시행하라고 특별 지시했다”며 “농가에서도 남은 사과의 품질 관리에 힘써 다가오는 추석에 고품질 사과가 소비자에게 공급될 수 있도록 최선을 다해 달라”고 말했다.
안동 김상화 기자
세줄 요약
  • 안동·의성·예천 강풍·우박 피해 128.8㏊ 집계
  • 사과 91.3㏊ 최다 피해, 콩·복숭아 등도 손상
  • 경북도, 피해 사과 7일까지 긴급 수매 추진
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