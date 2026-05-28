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이경률 SCL그룹 회장, 연세대 총동문회장 연임

신융아 기자
신융아 기자
입력 2026-05-28 14:15
수정 2026-05-28 14:15
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이경률 SCL그룹 회장
이경률 SCL그룹 회장


이경률 SCL그룹 회장이 연세대 총동문회장으로 재선출됐다.

연세대 총동문회는 지난 27일 정기총회를 열어 이 회장의 연임을 확정했다고 28일 밝혔다. 제31대 총동문회장에 이어 제32대 회장으로 선출된 이 회장은 2029년 6월까지 3년간 두 번째 임기를 수행한다.

이 회장은 1985년 연세대 의대를 졸업하고 모교 진단검사의학과 교수(1992~2002년)를 역임하며 후학 양성과 보건의료 분야 발전에 기여했다는 평가를 받는다. 현재는 검사 전문기관인 재단법인 서울의과학연구소(SCL)와 건강검진 전문기관 하나로의료재단을 비롯해 SCL사이언스, 바이오푸드랩, 홈즈에이아이 등 종합헬스케어 기업인 SCL그룹을 이끌고 있다. 사단법인 지구촌보건복지재단 이사장, 세계한인의사회 부회장 등을 맡아 사회공헌 활동에도 폭넓게 참여해 왔다.

이 회장은 “세대를 아우르는 교류를 활성화하고 국내외 동문 사회를 더 긴밀하게 이어가겠다”는 포부를 밝혔다.

신융아 기자
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