법무법인 평안, 론스타 ISDS 이끌었던 김철수 변호사 영입

세줄 요약 법무법인 평안이 김철수 변호사를 새로 영입했다. 김 변호사는 서울대 법대와 사법연수원 27기를 거쳐 검사로 근무했고, 법무부 국제법무과장 시절 론스타 ISDS 정부 측 간사를 맡아 국제 분쟁 대응 경험을 쌓았다. 공직 이후에는 대형 로펌에서 활동하며 법률 서비스를 넓혀왔다. 법무법인 평안, 김철수 변호사 영입 발표

론스타 ISDS 정부 측 간사 경력 주목

검사·로펌·유튜브 활동까지 폭넓은 이력

이미지 확대 김철수 변호사 닫기 이미지 확대 보기 김철수 변호사

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법무법인 평안이 김철수 변호사(사법연수원 27기)를 새롭게 영입했다고 밝혔다.김 변호사는 광주숭일고와 서울대 법대를 졸업하고 1995년 제37회 사법시험에 합격했다. 1998년 사법연수원 수료 후 해군 법무관을 거쳐 2001년 서울지검 검사로 임관했다. 이어 수원지검 여주지청, 법무부 검찰3과, 서울북부지검 등에서 근무하며 수사 실무 경험을 쌓았다.2010년 서울북부지검 부부장검사, 2011년 춘천지검 강릉지청 부장검사를 지낸 그는 검찰 내 대표적인 ‘국제통’으로 꼽힌다. 2012년 주LA총영사관 법무협력관으로 파견된 데 이어 2014년에는 법무부 국제법무과장으로 재직하며 미국계 사모펀드 론스타와 대한민국 정부 간 투자자-국가 소송(ISDS) 사건의 정부 측 간사를 맡아 활약했다. 이후 서울서부지검 형사2부장과 대검찰청 국제협력단 단장 등을 역임했다.2018년 공직을 떠난 뒤에는 김·장 법률사무소, 법무법인 문평, 법무법인 린 등 주요 로펌에서 변호사로 활동하며 폭넓은 법률 서비스를 제공해 왔다.최근에는 대중과의 소통에도 적극 나서고 있다. 김 변호사는 유튜브 채널 ‘부모변호사 김철수TV’를 개설해 자신이 수행한 사건과 다양한 법률 이슈를 알기 쉽게 소개하고 있다. ‘부모변호사’는 ‘부’장검사 출신으로 ‘모’든 분야의 사건을 부모의 마음으로 수행하겠다는 의미를 담고 있다.