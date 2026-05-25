러브버그 유충 방제 나선 김성환 기후부 장관

불암산서 포집기·트랩 등 점검

이미지 확대 김성환 기후에너지환경부 장관.

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기후부 제공

2026-05-26 23면

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김성환 기후에너지환경부 장관이 25일 여름철 ‘러브버그’(붉은등우단털파리) 확산을 차단하기 위해 직접 유충 방제 작업에 나섰다. 최근 러브버그 유충이 서울 전역과 수도권 일대에서 발견된 데 이어 강원 지역까지 확산하는 것으로 확인돼 국민 우려를 키우고 있다.김 장관은 이날 서울 노원구 불암산 일대에서 러브버그 성충 출현에 대비해 포집기와 성충 우화 트랩 등 예찰 장비를 살펴보고 장비 시연 과정을 점검했다. 이어 모기 유충 제거용 미생물 제제를 활용해 유충 단계에서 개체수를 조절하는 실증 연구가 진행 중인 방제 현장을 돌아봤다.김 장관은 “기후변화 영향으로 러브버그가 지속적으로 삶의 불편 요소로 작용할 수 있다”며 “방제 장비·인력을 선제적으로 강화해 국민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.