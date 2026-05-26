“얼마나 스트레스를…” ‘원형탈모’ 걱정에 손흥민 “그럴 일 없는데”

LA FC 경기 도중 뒤통수에 ‘공백’ 포착

팬들 “월드컵 앞두고 스트레스 심한 듯”

손흥민 “탈모 아닙니다” 해명

이미지 확대 축구 국가대표팀 주장 손흥민(LA FC)이 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026 미국프로축구(MLS) 15라운드 홈 경기에서 그라운드를 누빈 가운데, 카메라에 포착된 손흥민의 뒷통수를 본 팬들이 “원형 탈모 아니냐”는 의문을 제기했다.(왼쪽) 이에 손흥민은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “탈모가 아니다”라고 해명했다. 자료 : 쿠팡플레이·손흥민 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 축구 국가대표팀 주장 손흥민(LA FC)이 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026 미국프로축구(MLS) 15라운드 홈 경기에서 그라운드를 누빈 가운데, 카메라에 포착된 손흥민의 뒷통수를 본 팬들이 “원형 탈모 아니냐”는 의문을 제기했다.(왼쪽) 이에 손흥민은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “탈모가 아니다”라고 해명했다. 자료 : 쿠팡플레이·손흥민 인스타그램

이미지 확대 원형 탈모반. 자료 : 서울대병원 닫기 이미지 확대 보기 원형 탈모반. 자료 : 서울대병원

세줄 요약 손흥민이 MLS 경기 중 카메라에 잡힌 뒤통수 공백 때문에 불거진 원형탈모설을 직접 부인했다. 팬들은 월드컵을 앞둔 스트레스를 걱정했지만, 손흥민은 SNS에 “탈모가 아니다”라고 밝히며 “걱정마세요”라고 전했다. 시애틀전 뒤통수 공백 포착, 탈모설 재점화

손흥민 SNS로 “원형 탈모 아니다” 직접 해명

월드컵 앞둔 스트레스 추측, 팬들 우려 확산

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축구 국가대표팀 주장 손흥민(LA FC)의 이른바 ‘탈모설’이 재차 팬들 사이에서 제기됐다. 팬들은 2026 국제축구협회(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 손흥민이 스트레스를 겪는 게 아니냐며 걱정했지만, 손흥민은 “그럴 일이 없다”고 일축했다.26일 축구계에 따르면 손흥민은 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026 미국프로축구(MLS) 15라운드 홈 경기에 선발 출전했다.중앙 공격수로 나선 손흥민은 풀타임 출전에도 공격 포인트를 올리지 못했다.팬들의 시선은 손흥민이 이날 경기에서 보여준 ‘스탯’이 아닌 뒤통수로 향했다. 경기 도중 카메라에 포착된 손흥민의 뒤통수에서 마치 원형탈모처럼 보이는 공백이 보인 것이다.해당 장면은 온라인 커뮤니티와 SNS에 확산했고, 팬들은 손흥민이 극심한 스트레스를 받아 탈모를 겪는 게 아니냐는 추측을 내놨다.오는 11일 개막하는 월드컵을 앞두고 손흥민은 리그 14경기에서 단 한 골도 넣지 못하는 등 전례 없는 ‘골 가뭄’을 겪고 있다. 또 축구 국가대표팀이 수년 동안 부진한 경기력을 펼쳐 팬들이 등돌린 상황을 손흥민이 주장으로서 떠안고 있다는 점 등이 이러한 추측에 힘을 실었다.손흥민은 온라인 커뮤니티에서의 이같은 반응을 안 듯 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “탈모가 아니다”라고 해명했다.손흥민은 자신의 인스타그램 ‘스토리’ 기능으로 올린 사진에서 ‘풍성’한 앞머리를 뽐냈다. “원형 탈모 아니다”라고 밝힌 손흥민은 “걱정마세요. 스트레스 받을 일이 없는데…월드컵때 봬요”라고 전했다.손흥민의 ‘탈모설’은 이번이 처음이 아니다. 독일 분데스리가에서 뛰던 2014년 11월과 2022년 3월 손흥민의 정수리 쪽에 탈모처럼 보이는 공백이 포착됐다.두 시기 모두 손흥민이 리그에서 잠시 부진을 겪던 시기여서 팬들은 스트레스로 인한 탈모가 아니냐는 반응을 보였다.한편 동전 또는 타원형의 모양으로 모발이 빠지는 증상인 원형 탈모는 피부과를 찾는 환자의 약 2%가 호소하는 흔한 질환이다.서울대병원에 따르면 원형탈모의 원인은 분명하지 않지만, 일종의 자가 면역 질환이라는 해석이 주를 이룬다. 원형 탈모 환자는 갑상선 관련 질환 등 다른 자가 면역 질환을 겪을 가능성이 높다.원형 탈모는 주로 머리에 발생하지만, 드물게는 수염이나 눈썹, 속눈썹에도 생긴다. 또 환자의 10~20%에서는 손발톱의 작은 함몰 등 손발톱 이상이 나타날 수 있다.원형 탈모증이 작은 경우 자연 치유될 수도 있다. 국소 스테로이드를 탈모 부위에 직접 주사하거나 스테로이드제 등 바르는 약도 사용된다.부위가 넓을 경우 호르몬제나 자외선 요법도 사용된다. 약물 치료로 효과를 보더라도 모발이 재생되기까지는 수개월 이상이 소요된다.