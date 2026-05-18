강태영 농협은행장, 강원테크노파크와 ‘농촌 봉사’

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강태영(오른쪽) NH농협은행장이 지난 15일 강원 춘천시 동산면 구암마을에서 일손 돕기를 한 뒤 농산물을 전달하며 원창1리 김봉림 이장과 기념촬영을 하고 있다.
농협은행 제공
농협은행 제공
NH농협은행은 강태영 농협은행장이 지난 15일 강원테크노파크 임직원과 함께 강원 춘천시 동산면 구암마을에서 농촌 일손 돕기를 했다고 17일 밝혔다.
이날 일손 돕기에는 강 은행장과 강원테크노파크 허장현 원장 등 양 기관 임직원 60여명이 참여해 복숭아밭 꽃눈 솎기, 고추 지주대 설치 등을 도왔다. 또 농번기 인력 부족으로 어려움을 겪는 마을 농가 전 세대에 수박을 전달하며 응원의 뜻을 전했다.
강 은행장은 “농업·농촌에 대한 지속적인 지원은 물론 지역 기반 혁신기업의 성장까지 아우르는 금융의 역할이 중요하다”며 “지역사회와 함께 성장하는 농협은행이 되겠다”고 말했다.
2026-05-18 23면
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