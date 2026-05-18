강태영 농협은행장, 강원테크노파크와 ‘농촌 봉사’

이미지 확대 강태영(오른쪽) NH농협은행장이 지난 15일 강원 춘천시 동산면 구암마을에서 일손 돕기를 한 뒤 ﻿농산물을 전달하며 원창1리 김봉림 이장과 기념촬영을 하고 있다.

농협은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 강태영(오른쪽) NH농협은행장이 지난 15일 강원 춘천시 동산면 구암마을에서 일손 돕기를 한 뒤 ﻿농산물을 전달하며 원창1리 김봉림 이장과 기념촬영을 하고 있다.

농협은행 제공

2026-05-18 23면

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NH농협은행은 강태영 농협은행장이 지난 15일 강원테크노파크 임직원과 함께 강원﻿ 춘천시 동산면 구암마을에서 농촌 일손 돕기를 했다고 17일 밝혔다.이날 일손 돕기에는 강 은행장과 강원테크노파크 허장현 원장 등 양 기관 임직원 60여명이 참여해 복숭아밭 꽃눈 솎기, 고추 지주대 설치 등을 도왔다. 또 농번기 인력 부족으로 어려움을 겪는 마을 농가 전 세대에 수박을 전달하며 응원의 뜻을 전했다.강 은행장은 “농업·농촌에 대한 지속적인 지원은 물론 지역 기반 혁신기업의 성장까지 아우르는 금융의 역할이 중요하다”며 “지역사회와 함께 성장하는 농협은행이 되겠다”고 말했다.