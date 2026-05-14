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미래 한국 이끌 ‘K-과학인재 아카데미’

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-05-14 00:03
수정 2026-05-14 00:49
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미래 한국 이끌 ‘K-과학인재 아카데미’
미래 한국 이끌 ‘K-과학인재 아카데미’ ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 경연 오리엔테이션(OT)이 13일 서울 서초구 호반파크 2관에서 열린 가운데 참여 대학생들과 윤성로(앞줄 오른쪽 여섯 번째·서울대 전기정보공학부 교수) 심사위원장이 파이팅을 외치고 있다. K-과학인재 아카데미는 과학기술의 미래를 이끌 인재를 육성하기 위해 분야별로 10개 팀을 선정해 연구비와 멘토링 등을 지원한다.
홍윤기 기자


‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미 대학생 프로젝트’ 경연 오리엔테이션(OT)이 13일 서울 서초구 호반파크 2관에서 열린 가운데 참여 대학생들과 윤성로(앞줄 오른쪽 여섯 번째·서울대 전기정보공학부 교수) 심사위원장이 파이팅을 외치고 있다. K-과학인재 아카데미는 과학기술의 미래를 이끌 인재를 육성하기 위해 분야별로 10개 팀을 선정해 연구비와 멘토링 등을 지원한다.

홍윤기 기자
2026-05-14 23면
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