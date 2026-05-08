“한중 경제협력 어느 때보다 중요해”

손경식 경총 회장 ‘한중경영자회의’

이미지 확대 손경식(가운데) 한국경영자총협회 회장이 7일 중국 상하이 세계회객청에서 열린 ‘제3차 한중경영자회의’를 진행하고 있다. 손 회장 오른쪽은 중국 측 의장인 거하이자오 중국은행 동사장.

한국경영자총협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 손경식(가운데) 한국경영자총협회 회장이 7일 중국 상하이 세계회객청에서 열린 ‘제3차 한중경영자회의’를 진행하고 있다. 손 회장 오른쪽은 중국 측 의장인 거하이자오 중국은행 동사장.

한국경영자총협회 제공

2026-05-08 23면

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손경식 한국경영자총협회 회장이 7일 중국 기업인들을 만나 “인공지능(AI), 반도체, 배터리, 미래차, 바이오, 친환경 등 신산업을 중심으로 힘을 모은다면 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.손 회장은 이날 중국 상하이에서 열린 ‘제3차 한중경영자회의’에서 “지정학적 긴장 고조와 고유가·고환율·고물가의 ‘3고’ 현상, 기술 발전으로 인한 급속한 산업 전환, 글로벌 공급망 재편 등으로 글로벌 경제의 불확실성이 크게 확대돼 한중 기업인간 경제협력은 어느 때보다 중요하다”며 이같이 말했다. 이어 “한중 자유무역협정(FTA) 후속 협상이 진행되면 서비스·투자·금융 분야 협력 기반이 한층 강화될 것”이라고 전망했다.한중경영자회의는 경총과 중국 경제단체인 중국국제다국적기업촉진회(CICPMC)가 공동으로 주최하는 한중 기업인 교류 행사로 2024년부터 매년 진행해 왔다. 손 회장은 양국 정부가 기업 활동과 투자를 가로막는 규제를 개선해야 한다고 밝혔다. 중국 측 의장인 거하이자오 중국은행 동사장은 “양국 경제협력은 분업에서 협력으로 발전하며 지역 및 글로벌 경제에 기여하고 있다”면서 “양국 협력의 새로운 모델과 신성장 동력을 발굴할 수 있기를 기대한다”고 화답했다.