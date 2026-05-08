신한금융 CEO들 어버이날 봉사

2026-05-08 23면

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신한금융지주는 지난 6일 서울 강북구 시립강북노인종합복지관에서 진옥동 신한금융 회장을 비롯한 그룹사 대표들이 ‘어버이날 사랑애(愛) 건강나눔 봉사활동’을 진행했다고 7일 밝혔다.이번 봉사활동은 매년 가정의 달을 맞아 신한금융 경영진과 임직원들이 함께해온 대표 사회공헌 행사다. 올해는 진 회장과 그룹사 최고경영자(CEO)들이 직접 참여해 현장에서 돌봄이 필요한 어르신들을 찾아가는 방식으로 진행됐다.이날 행사에 참여한 임직원과 봉사자 40여명은 오렌지·사과·배 등으로 구성된 과일 키트 334개를 제작해 강북구 내 돌봄이 필요한 어르신 가정에 감사 카드와 함께 전달했다. 진 회장은 “신한금융은 앞으로도 지역사회 이웃들과 따뜻한 온정을 나누며 지속 가능한 나눔 문화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.