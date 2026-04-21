임종룡 우리금융 회장 “중동전쟁 금융지원 신속 추진을”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
임종룡 우리금융 회장이 그룹 계열사 최고경영자(CEO)들을 모아놓고 “현재 중동전쟁 등 외부 충격이 크다”며 “금융지원의 골든타임을 놓치지 않도록 속도감 있게 추진해달라”고 당부했다.
박석 서울시의원 “서울형어린이집 현원 기준 미달 시설도 재공인 신청 가능해져”
서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 저출산으로 인한 아동수 급감으로 운영난을 겪고 있는 가정어린이집의 현실을 반영해 ‘서울형어린이집’ 재공인 평가의 핵심 걸림돌이었던 ‘현원 기준’ 완화를 이끌어냈다고 밝혔다. 기존 지침에 따르면 가정어린이집이 서울형어린이집 재공인을 받기 위해서는 ‘평균 현원 10명 이상’이라는 필수지표를 반드시 충족해야 했다. 박 의원은 “도봉구 가정어린이집 연합회와의 소통을 통해 관내 가정어린이집 36개소 중 18곳이 현원 기준 미달로 인증 유지에 어려움을 겪고 있다는 사실을 확인했다”며 “이는 개별 기관의 운영난을 넘어 지역사회의 영아 보육 기반 자체가 흔들릴 수 있는 중대한 사안이었다”고 전했다. 그는 “단지 현원이 적다는 이유로 역량 있는 가정어린이집들이 재공인에서 탈락해 폐원 위기에 몰리는 것은 촘촘한 아이돌봄 인프라 확충이라는 서울시 정책 기조에 어긋나는 일”이라고 지적하며, 서울시 여성가족실에 저출산 상황에 맞는 평가 지표의 유연한 적용을 촉구했다. 그 결과 서울시는 20일 ‘2026년 필수지표(평균 현원) 한시적 예외 적용’을 골자로 하는 ‘2026년도 서울형어린이집 재공인 평가계획 추가 공고(제2026-8354호)
서울시의회 바로가기
20일 우리금융에 따르면 임 회장은 지난 17일 서울 중구 본사에서 ‘첨단전략산업 금융 협의회’를 열고 이렇게 강조했다. 지난해 9월부터 가동 중인 80조원 규모의 생산적·포용금융 프로그램의 1분기 성과와 2분기 과제를 점검하기 위해 마련된 자리다. 일례로 우리투자증권은 지난 1분기 미래차·항공·우주·방산 등에 모험자본 686억원을 집행했고, 2분기에는 코스닥벤처펀드와 반도체·바이오 관련 딜을 중심으로 150억원 이상 추가 집행을 추진하기로 했다.
2026-04-21 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지