임종룡 우리금융 회장 “중동전쟁 금융지원 신속 추진을”

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2026-04-21 23면

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임종룡 우리금융 회장이 그룹 계열사 최고경영자(CEO)들을 모아놓고 “현재 중동전쟁 등 외부 충격이 크다”며 “금융지원의 골든타임을 놓치지 않도록 속도감 있게 추진해달라”고 당부했다.20일 우리금융에 따르면 임 회장은 지난 17일 서울 중구 본사에서 ‘첨단전략산업 금융 협의회’를 열고 이렇게 강조했다. 지난해 9월부터 가동 중인 80조원 규모의 생산적·포용금융 프로그램의 1분기 성과와 2분기 과제를 점검하기 위해 마련된 자리다. 일례로 우리투자증권은 지난 1분기 미래차·항공·우주·방산 등에 모험자본 686억원을 집행했고, 2분기에는 코스닥벤처펀드와 반도체·바이오 관련 딜을 중심으로 150억원 이상 추가 집행을 추진하기로 했다.