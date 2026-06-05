“여기가 발리우드냐”…놀이공원서 ‘떼춤’ 춘 인도 관광객에 日 경악

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세줄 요약 도쿄 디즈니랜드에서 인도 관광객 일행이 식사 공간과 대기 줄에서 장시간 떼춤을 춰 논란이 커졌다. 일본 누리꾼들은 불편을 호소했고, 인도 네티즌도 해외에서의 무례한 행동이라며 비판했다. 현장 직원의 제지는 늦었다는 지적이 나왔다. 도쿄 디즈니랜드서 인도 관광객 떼춤 논란 확산

식사 공간·대기 줄서 장시간 춤, 불편 호소

일본·인도 네티즌 모두 무례함 지적, 비판

이미지 확대 일본의 도쿄 디즈니랜드에서 집단으로 춤을 추는 인도인 관광객들의 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본의 도쿄 디즈니랜드에서 집단으로 춤을 추는 인도인 관광객들의 모습. 소셜미디어(SNS) 캡처

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일본의 도쿄 디즈니랜드에서 인도인 관광객 일행이 장시간 ‘떼춤’을 춘 영상이 공개돼 일본 소셜미디어(SNS)가 들끓고 있다. 현지 이용객은 물론 인도에서도 자국민의 무례한 행동을 향한 비판의 목소리가 커지고 있다.4일(현지시간) 인도 매체 뉴스18 등 외신에 따르면 최근 엑스(X)를 중심으로 도쿄 디즈니랜드 내에서 무질서하게 춤을 추는 인도 관광객들의 영상이 확산하며 논란이 일고 있다.영상을 처음 게시한 일본인 누리꾼은 “식사하는 내내 인도 관광객 일행이 춤을 춰서 불편했다”고 토로했다.이 누리꾼이 모바일로 주문한 음식을 받기 위해 자리를 비운 사이에도, 놀이기구 대기 줄에서도 이들의 ‘춤판’은 계속됐다고 한다.현지 직원이 뒤늦게 스마트폰 번역 기능까지 동원해 이들에게 춤을 추지 말라며 제지했지만 사태가 벌어진 뒤 늑장 대응이라는 비판이 뒤따랐다.일본 누리꾼들의 반응은 싸늘했다. SNS 상에서는 “비싼 입장료를 내고 이런 꼴을 봐야 하다니 고문이 따로 없다”, “디즈니랜드 측이 제지하지 않는다면 앞으로 방문하지 않겠다” 등의 반응이 잇따랐다. 일각에서는 “영상 촬영을 전면 금지하고 적발 즉시 퇴장시켜야 한다”는 강경한 요구도 나왔다.인도 네티즌들 역시 자국 관광객을 두둔하기보다 ‘부끄럽다’는 반응을 보였다. 한 인도 누리꾼은 “왜 해외에 나가서까지 이런 행동을 하는지 이해할 수 없다. 방문국의 규칙을 지키는 것이 기본이다. 이런 행동은 인종차별의 빌미가 된다”고 일침을 가했다. 또 다른 네티즌은 “인도인이 최악의 관광객이라는 오명을 쓰고 있다”며 자조 섞인 탄식을 쏟아냈다.