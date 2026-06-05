보행자 있는데… 12층서 전자레인지 던진 40대女 검거

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세줄 요약 부천의 한 오피스텔 12층에서 40대 여성이 전자레인지를 밖으로 던져 아래를 지나던 보행자들을 위협했다. 신고를 받은 경찰과 소방은 에어매트를 설치하고 문을 강제로 열어 현행범으로 체포했다. 다행히 인명피해는 없었고, 경찰은 혐의를 공중협박으로 바꿔 경위를 조사 중이다. 부천 오피스텔 12층서 전자레인지 투척

보행자 위협했으나 인명피해는 없어

경찰, 공중협박 혐의로 현행범 체포

이미지 확대 5일 경기 부천의 한 오피스텔 고층에서 전자레인지를 밖으로 던진 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 폴리스라인이 설치된 사건 현장. 독자 제공 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일 경기 부천의 한 오피스텔 고층에서 전자레인지를 밖으로 던진 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 폴리스라인이 설치된 사건 현장. 독자 제공 연합뉴스

5일 경기 부천의 한 오피스텔 고층에서 전자레인지를 밖으로 던진 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 영상은 해당 오피스텔 아래에 소방당국이 에어매트를 설치하는 모습. 독자제공 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 5일 경기 부천의 한 오피스텔 고층에서 전자레인지를 밖으로 던진 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다. 영상은 해당 오피스텔 아래에 소방당국이 에어매트를 설치하는 모습. 독자제공 뉴스1

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경기 부천의 한 오피스텔 고층에서 전자레인지를 밖으로 던진 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.부천 원미경찰서는 오피스텔에서 밖으로 전자레인지를 던진 혐의(공중협박)로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 5일 밝혔다.A씨는 이날 오전 11시 23분쯤 부천시 원미구 중동의 지상 15층짜리 오피스텔 건물 12층 한 호실에서 밖으로 전자레인지를 던져 보행자들을 위협한 혐의를 받는다.당시 건물 아래에는 보행자가 있었으나, 다행히 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 A씨가 건물 밖으로 뛰어내릴 우려가 있다고 보고 주변에 에어매트를 설치하고 오피스텔 문을 강제로 연 뒤 현행범으로 체포했다.경찰은 A씨를 당초 특수폭행 혐의로 체포했으나 피해자가 없는 점 등을 고려해 혐의를 공중협박으로 변경하고 구체적인 범행 경위를 조사 중이다.