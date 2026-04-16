김회천 한수원 사장, 체코 ‘두코바니 원전’ 현장 점검

이미지 확대 김회천(왼쪽 아홉 번째) 한국수력원자력 사장이 14일(현지시간) 체코 두코바니 원전 건설 현장을 점검한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 김회천(왼쪽 아홉 번째) 한국수력원자력 사장이 14일(현지시간) 체코 두코바니 원전 건설 현장을 점검한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 한국수력원자력 제공

2026-04-16 23면

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김회천 한국수력원자력 사장이 취임 첫 해외 출장지로 체코를 찾았다. 한국 정부와 기관이 한마음으로 수주한 체코 두코바니 원전 공사가 원활히 추진될 수 있도록 신뢰와 협력관계를 쌓기 위해서다. 김 사장은 세계 원전 시장에서 ‘K원전’의 경쟁력 강화 의지도 드러냈다.한수원은 김 사장이 13~14일(현지시간) 양일간 체코를 찾아 카렐 하블리첵 체코 산업통상부 장관 겸 제1부총리 등을 만나고 두코바니 원전 건설 현장을 점검했다고 15일 밝혔다.이번 방문은 지난해 6월 본계약 체결 이후 본격화된 두코바니 원전 2기 건설 사업의 성공적 완수를 위해 마련됐다. 김 사장은 체코전력공사(CEZ), 발주사(EDUⅡ), 체코 교통부, 원자력안전위원회(SUJB), 두코바니 원전 소재지인 비소치나주와 인근 남모라비아주 주지사 등을 만나 기자재 운송, 인허가, 주민 협력 등 광범위한 사항을 협의했다.김 사장은 “두코바니 원전 사업은 체코의 에너지 안보와 탄소중립 실현을 위한 핵심 사업”이라며 “한수원은 두코바니 원전 사업을 충실히 이행하는 동시에 세계 원전 시장의 퍼스트 무버로서 대한민국 원전의 국제 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.