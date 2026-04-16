금호석화 ‘재활용 ABS 고도화’ 장영실상

이미지 확대 이섭주(왼쪽) 금호석유화학 상무와 김민수 책임연구원이 지난 14일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 장영실상 시상식에서 상장을 들고 기념촬영하고 있다.

금호석유화학 제공 닫기 이미지 확대 보기 이섭주(왼쪽) 금호석유화학 상무와 김민수 책임연구원이 지난 14일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 장영실상 시상식에서 상장을 들고 기념촬영하고 있다.

금호석유화학 제공

2026-04-16 23면

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금호석유화학이 서연이화, 현대자동차 연구진과 함께 재활용 ABS 플라스틱을 자동차 내장용 소재로 고도화한 성과를 인정받아 2026년 제12주차 IR52 장영실상을 받았다고 15일 밝혔다.장영실상은 학계와 정부기관 전문가가 기술 혁신성과 시장성, 경제적 파급효과를 종합 평가하는 최고 권위의 산업기술상 중 하나다. 금호석유화학은 1996년 이후 총 6차례 수상했으며 에너지·환경 분야 수상은 이번이 처음이다.기존 재활용 ABS는 열화와 이물 혼입, 물성 편차로 인해 자동차처럼 높은 품질이 요구되는 산업에서는 활용이 제한적이었다. 이런 한계를 극복하기 위해 금호석유화학은 내열 SAN(스티렌 아크릴로니트릴 수지) 기반의 소재 설계와 정밀 배합 기술을 적용해 내열 ABS를 개발했다. 또 50종이 넘는 재활용 소재를 평가하고 공급업체와 협력해 품질을 개선하며 데이터 분석까지 더해 최적의 소재 조합을 찾았다.이렇게 개발된 내열 ABS는 재활용 원료 비율, 탄소배출량, 냄새, 내열성 등 자동차 부품에 요구되는 기준을 충족해 자동차 부품 양산으로 이어졌다. 금호석유화학 관계자는 “재활용 소재를 단순 대체재가 아닌 성능 기준까지 충족하는 핵심 소재로 전환한 사례”라고 설명했다.