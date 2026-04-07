수자원공사, 격주 4일 출근·주 1일 재택근무

에너지 절감 위해 유연근무제

2026-04-08 22면

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한국수자원공사(K-water)는 정부 에너지 절감 정책에 동참하기 위해 13일부터 격주 4일 출근·주 1일 재택근무를 실시한다고 7일 밝혔다.공사는 중동 정세 악화에 따른 원유 수급 불안으로 자원안보 위기 경보 ‘경계’ 단계가 발령된 상황에서 기후에너지환경부 주관 차량 2부제에 참여하는 한편 유연근무제를 전사적으로 실천한다. 임신·육아기 직원을 대상으로 실시한 유연근무제를 전 직원으로 확대해 에너지 절감에 힘을 보탠다는 계획이다.재택근무로 발생할 수 있는 업무 공백은 클라우드·모바일 기반 업무 환경을 통해 최소화한다. 윤석대 한국수자원공사 사장은 “국가적 자원안보 위기라는 엄중한 상황에서 공공기관이 보유한 제도와 역량을 활용해 위기 극복에 동참하는 것은 당연한 책무”라고 밝혔다.