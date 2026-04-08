[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 8일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 8일

입력 2026-04-08 01:04
수정 2026-04-08 01:04
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48년생 : 주머니가 든든해 마음이 난다.

60년생 : 일이 풀려 기쁨이 돈다.

72년생 : 주변 도움으로 한결 쉽다.

84년생 : 칭찬받아 기분이 오른다.

96년생 : 근심이 걷혀 마음이 밝다.



49년생 : 문서 운이 이익으로 이어진다.

61년생 : 형편을 맞추면 흐름이 좋아진다.

73년생 : 베푼 만큼 소득이 커진다.

85년생 : 새 길이 열려 고민이 끝난다.

97년생 : 시간이 답을 내준다.

호랑이

50년생 : 이익이 늘어 마음이 든든하다.

62년생 : 마무리에 신경을 쓰면 좋다.

74년생 : 어렵던 일이 정리된다.

86년생 : 친구 사이에 화합이 돈다.

98년생 : 자만을 줄이면 더 유익하다.

토끼

51년생 : 바른 길로 가면 기분이 좋다.

63년생 : 움직이면 좋은 일이 생긴다.

75년생 : 노력한 만큼 소득을 거둔다.

87년생 : 계획대로 운이 오른다.

99년생 : 만사가 시원히 풀린다.



52년생 : 남의 의견을 귀담아듣는다.

64년생 : 바쁜 만큼 이득도 커진다.

76년생 : 흐름이 올라 성과가 난다.

88년생 : 조용히 행운이 들어온다.

00년생 : 말조심이 도움이 된다.



53년생 : 문서가 좋은 흐름을 만든다.

65년생 : 작은 습관이 큰 성과를 낸다.

77년생 : 만족할 결과가 손에 잡힌다.

89년생 : 뜻밖의 인정을 받는다.

01년생 : 도움으로 소원에 가까워진다.



54년생 : 성과가 커 마음이 환하다.

66년생 : 이동이 좋은 일로 이어진다.

78년생 : 때를 살피면 유리해진다.

90년생 : 가족 소식이 기쁨을 준다.

02년생 : 유혹을 이기면 더 편해진다.



55년생 : 마음이 안정되어 편해진다.

67년생 : 순리를 따르면 복이 따른다.

79년생 : 돈과 인연이 스쳐 간다.

91년생 : 욕심을 줄이면 일이 풀린다.

03년생 : 힘쓰면 좋은 일이 생긴다.

원숭이

56년생 : 전화위복 기회가 찾아온다.

68년생 : 집에서 쉬면 기운이 산다.

80년생 : 일이 잘 풀려 소득이 난다.

92년생 : 겸손하면 이익이 커진다.

04년생 : 바깥 활동이 운을 띄운다.



57년생 : 자녀 일로 기쁨이 돈다.

69년생 : 이득이 있어도 안정이 먼저다.

81년생 : 생활이 안정되어 편하다.

93년생 : 노력한 만큼 대가가 온다.

05년생 : 반가운 소식에 마음이 뜬다.



58년생 : 횡재 기운이 스쳐 간다.

70년생 : 오후부터 일이 풀린다.

82년생 : 뜻밖의 소득에 웃음이 난다.

94년생 : 지출을 줄이면 마음이 편하다.

06년생 : 옛것을 지키면 흐름이 좋다.

돼지

59년생 : 재물 흐름이 넉넉해진다.

71년생 : 말조심하면 무탈하다.

83년생 : 행운이 다가와 기분이 난다.

95년생 : 마음이 안정되어 편해진다.

07년생 : 새 시작은 속도를 조절한다.
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