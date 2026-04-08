[김동완의 오늘의 운세] 2026년 4월 8일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 주머니가 든든해 마음이 난다.60년생 : 일이 풀려 기쁨이 돈다.72년생 : 주변 도움으로 한결 쉽다.84년생 : 칭찬받아 기분이 오른다.96년생 : 근심이 걷혀 마음이 밝다.49년생 : 문서 운이 이익으로 이어진다.61년생 : 형편을 맞추면 흐름이 좋아진다.73년생 : 베푼 만큼 소득이 커진다.85년생 : 새 길이 열려 고민이 끝난다.97년생 : 시간이 답을 내준다.호랑이50년생 : 이익이 늘어 마음이 든든하다.62년생 : 마무리에 신경을 쓰면 좋다.74년생 : 어렵던 일이 정리된다.86년생 : 친구 사이에 화합이 돈다.98년생 : 자만을 줄이면 더 유익하다.토끼51년생 : 바른 길로 가면 기분이 좋다.63년생 : 움직이면 좋은 일이 생긴다.75년생 : 노력한 만큼 소득을 거둔다.87년생 : 계획대로 운이 오른다.99년생 : 만사가 시원히 풀린다.52년생 : 남의 의견을 귀담아듣는다.64년생 : 바쁜 만큼 이득도 커진다.76년생 : 흐름이 올라 성과가 난다.88년생 : 조용히 행운이 들어온다.00년생 : 말조심이 도움이 된다.53년생 : 문서가 좋은 흐름을 만든다.65년생 : 작은 습관이 큰 성과를 낸다.77년생 : 만족할 결과가 손에 잡힌다.89년생 : 뜻밖의 인정을 받는다.01년생 : 도움으로 소원에 가까워진다.54년생 : 성과가 커 마음이 환하다.66년생 : 이동이 좋은 일로 이어진다.78년생 : 때를 살피면 유리해진다.90년생 : 가족 소식이 기쁨을 준다.02년생 : 유혹을 이기면 더 편해진다.55년생 : 마음이 안정되어 편해진다.67년생 : 순리를 따르면 복이 따른다.79년생 : 돈과 인연이 스쳐 간다.91년생 : 욕심을 줄이면 일이 풀린다.03년생 : 힘쓰면 좋은 일이 생긴다.원숭이56년생 : 전화위복 기회가 찾아온다.68년생 : 집에서 쉬면 기운이 산다.80년생 : 일이 잘 풀려 소득이 난다.92년생 : 겸손하면 이익이 커진다.04년생 : 바깥 활동이 운을 띄운다.57년생 : 자녀 일로 기쁨이 돈다.69년생 : 이득이 있어도 안정이 먼저다.81년생 : 생활이 안정되어 편하다.93년생 : 노력한 만큼 대가가 온다.05년생 : 반가운 소식에 마음이 뜬다.58년생 : 횡재 기운이 스쳐 간다.70년생 : 오후부터 일이 풀린다.82년생 : 뜻밖의 소득에 웃음이 난다.94년생 : 지출을 줄이면 마음이 편하다.06년생 : 옛것을 지키면 흐름이 좋다.돼지59년생 : 재물 흐름이 넉넉해진다.71년생 : 말조심하면 무탈하다.83년생 : 행운이 다가와 기분이 난다.95년생 : 마음이 안정되어 편해진다.07년생 : 새 시작은 속도를 조절한다.