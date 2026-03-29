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한국풍력산업협회 김강학 회장 선출

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-29 23:45
수정 2026-03-29 23:45
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김강학 한국풍력산업협회 회장
김강학 한국풍력산업협회 회장


한국풍력산업협회는 지난 27일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 2026년 제1회 정기총회에서 김강학(54) 명운산업개발 회장을 제8대 협회장으로 선임했다고 29일 밝혔다. 임기는 3년이다.

이번 협회장 선출은 회장사 공모 절차를 거쳐 진행됐으며 명운산업개발은 이사회 의결과 총회 추인을 거쳐 회장사로 확정됐다.

명운산업개발은 전남 영광군 낙월면 인근 해역에서 약 364.8㎿ 규모의 전력을 생산하는 낙월 해상풍력 발전단지 프로젝트를 진행하고 있다.

김 회장은 “해상풍력 중심의 산업 확대 과정에서 대기업과 중소·중견기업이 함께 성장할 수 있는 생태계를 구축하겠다”며 “정책·제도 개선을 통해 국내 공급망이 안정적으로 성장할 기반을 마련하는 데 적극 나서겠다”고 밝혔다.

김지예 기자
2026-03-30 23면
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