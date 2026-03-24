공직 지원자 ‘지역 가점제’ 신설… 15년 이상 살면 만점의 3% 추가

인사처, 채용 제도 개선 추진

2026-03-24 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 지방에 사는 인재들의 공직 진출을 확대하기 위해 ‘지역 가점제도’를 신설한다. 인사혁신처는 23일 행정안전부, 경찰청, 소방청과 함께 지역﻿ 인재의 채용 기회 확대 등을 위한 제도 개선을 추진한다고 밝혔다. 국가 9급 공채(지역 구분모집), 지방 7급 이하 공채(인구감소지역·수도권 포함), 순경·소방사 공채 등 근무 예정 지역을 정한 뒤 채용할 때 해당 지역에 장기 거주한 사람에게 가점을 부여한다.구체적으로 응시 지역에서 15년 이상 거주한 사람에게 필기시험 과목별 만점의 3%를 더 얹어준다. 다만 가점으로 합격하는 인원이 선발 예정 인원의 10%를 초과할 수 없다. 다른 가점과 중복되면 하나만 선택할 수 있다. 지역 연고자 중심의 채용 확대를 위해 응시 자격 요건도 개선한다. ﻿직종·직급별로 각기 달랐던 기준을 지역별 채용 시 해당 지역에 3년 이상 거주했거나 최종 시험일까지 거주 중인 사람, 지역 소재 학교에 재학 또는 졸업한 사람만 응시할 수 있도록 통일한다. 국가공무원 9급 공채 선발인원 대비 6% 수준이었던 지역 구분모집 인원은 2027년 8%, 2028년 10% 수준으로 확대한다.아울러 지역인재 추천 채용 제도의 대상도 확대한다. 7급은 학교장 추천 학과 성적 기준을 현행 상위 10%에서 15%까지 확대한다. 9급도 추천 요건을 졸업 후 1년 이내에서 3년 이내로 변경한다.한편, 정부는 공직사회 마약류 확산 방지를 위해 경찰·소방 등 특정직 공무원 채용에 실시하는 마약류 검사를 일반직 및 외무공무원 채용에 도입하기로 했다.