“과감한 변화로 미래 먹거리 발굴해야”

우오현 SM그룹 회장 사장단회의

“자동화 시스템, 미래 위한 첫걸음”

이미지 확대 우오현(가운데) ﻿SM그룹 회장이 지난 16일 경북 구미시 남선알미늄 자동차사업부문의 자동차 부품 생산공장에서 로봇팔을 활용한 공정을 참관하며 운영 현황을 살피고 있다.

SM그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 우오현(가운데) ﻿SM그룹 회장이 지난 16일 경북 구미시 남선알미늄 자동차사업부문의 자동차 부품 생산공장에서 로봇팔을 활용한 공정을 참관하며 운영 현황을 살피고 있다.

SM그룹 제공

2026-03-18 23면

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“과감한 변화로 불확실성을 극복하는 힘을 키우면서 미래 먹거리를 발굴해야 생존과 성장이 담보될 수 있을 것입니다.”우오현 SM그룹 회장이 전날 경북 구미시 국가산업단지 내 생산공장에서 사장단 회의를 주재하고 “중동 전쟁을 비롯해 전 세계에서 패권경쟁이 심화하고 있고, 인공지능(AI) 시장은 빠르게 팽창하고, 시장의 소비 패턴은 급격하게 재편되고 있다”며 이렇게 말했다고 17일 SM그룹이 전했다.우 회장은 계열사별 현장 점검은 물론 로봇, AI 도입을 통한 자동화 전환 등을 두루 모색하려 개최한 회의에서 “우리 그룹이 한 치 앞을 내다보기 어려운 여건에서 어떻게 생존하고 성장해 나가야 할지 답을 찾아야 한다는 절박한 심정으로 이 자리에 왔다”며 “자동화 시스템으로 생산성과 업무 효율성을 향상하는 것이 미래를 위한 첫걸음이 아닐까 한다”고 밝혔다. 이어 미래 먹거리 발굴을 위한 연구·개발(R＆D) 강화를 위해 계열사별로 흩어져 있는 연구소를 통합하는 방안을 제시했다.이 자리에는 SM벡셀, 남선알미늄, 티케이케이칼 등 제조부문 전 계열사 대표이사들이 참석했다. 또 경남기업, 삼환기업, 동아건설산업, 우방, 삼라 등 건설부문 계열사 대표이사들도 자리했다.우 회장은 건설과 제조부문 간 협력 활성화와 시너치 창출을 강조했다. 특히 건설 부문에 모듈러 주택 도입에 속도를 낼 것을 주문했다. 우 회장은 “(모듈러 주택은) 시장에서 공급과 수요의 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 방안 중 하나로 원가 절감, 공사 기간 단축과 더불어 품질의 균일성 유지에도 기여할 수 있을 것”이라고 설명했다.