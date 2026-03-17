SKB·서울소방 “재난예방·안전문화 확산 협력”

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SKB·서울소방 “재난예방·안전문화 확산 협력”

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-03-17 00:52
수정 2026-03-17 00:52
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SK브로드밴드는 서울소방재난본부와 재난예방 및 안전문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약으로 SK브로드밴드는 재난 발생 시 IPTV와 지역채널을 통해 실시간 맞춤형 안내를 제공하고, 소방 안전 교육 웹툰 등 미디어 콘텐츠를 제작한다. 서울소방재난본부는 SK브로드밴드 사업장의 소방 컨설팅과 안전 교육을 지원하며, 양사는 향후 합동 소방 훈련 등 현장 대응 역량 강화에도 협력할 계획이다.

민나리 기자
2026-03-17 23면
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