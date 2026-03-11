BBQ, 대한적십자 ‘명예의 전당’ 올라

2년간 2억 2000만원 기부·봉사

제너시스BBQ 그룹은 2024년 이후 2년간 2억 2000만원을 지원하고 봉사활동에 참여한 공로를 인정받아 대한적십자사 경기도지사 ‘명예의 전당’에 등됐다고 10일 밝혔다.BBQ는 지난 6일 경기도 수원시 대한적십자사 경기도지사 안창호홀에서 열린 ‘2026년 명예의 전당 승격식’에서 지난해 기준 1억원 이상 기부 단체 자격으로 명예의 전당에 이름을 올렸다.BBQ는 2024년 1월부터 대한적십자사를 통해 착한 기부 캠페인을 진행했다. 특히 지역사회 취약계층을 위한 치킨 나눔 활동을 이어왔다. 착한 기부는 BBQ 치킨대학의 교육 인프라를 활용해 교육생과 임직원이 직접 조리에 참여하는 재능기부 방식으로 진행된다. BBQ 관계자는 “앞으로도 선한 영향력 확산을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.