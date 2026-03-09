KB금융, 여성 부점장 100명과 ‘리더십 강화’

방금 들어온 뉴스

KB금융, 여성 부점장 100명과 ‘리더십 강화’

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-03-09 00:07
수정 2026-03-09 00:07
KB금융지주가 세계 여성의 날을 맞아 여성 리더십 강화를 위한 자리를 마련했다.

KB금융은 지난 6일 양종희 KB금융 회장과 신임 여성 부점장 등 100여명이 참석한 가운데 ‘그룹 신임 여성 부점장 콘퍼런스’를 개최했다고 8일 밝혔다. 올해 새롭게 선임된 여성 부점장을 축하하고 지속가능한 성장을 이끌 여성 리더의 역할과 방향을 모색하기 위해 마련된 자리다. 선배 여성 임원들과의 대화와 그룹 최고경영자(CEO)와의 대화 프로그램 등이 진행됐다.

양 회장은 행사에서 “여성 리더들은 성별이 아니라 능력과 성과로 검증된 존재라는 자부심을 가져야 한다”며 “인공지능(AI) 시대일수록 중요한 것은 사람 사이의 소통과 공감”이라고 말했다. 이어 “포용적 리더십을 통해 금융의 새로운 가치를 만들어 달라”고 당부했다.

김예슬 기자
2026-03-09 23면
