호반 "기술 협력 스타트업 찾습니다"

방금 들어온 뉴스

호반 “기술 협력 스타트업 찾습니다”

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-03-09 00:07
수정 2026-03-09 00:07
공모전 개최… 4개 기업 지원금

호반그룹은 혁신기술 발굴과 오픈이노베이션 확대를 위한 ‘2026 호반 넥스트 스타트업 공모전’을 개최한다고 8일 밝혔다. 스타트업과 기술 협력 확대에 힘을 실은 이번 공모전은 호반그룹이 중소벤처기업부, 창업진흥원(KISED), 서울경제진흥원(SBA)과 공동 주최한다.

공모전 모집 분야는 스마트시티 산업 관련 건설자동화(건설 로봇, 시공 자동화 등), 디지털인프라(빌딩정보모델링, 디지털트윈 등), 에너지·ESG(탄소 저감, 자원효율화 등)와 자율적인 제안이 가능한 신사업 부문(AI·로봇·에너지 융합기술 등)으로 구분된다. 호반그룹과 시너지를 낼 수 있는 혁신기술을 보유한 스타트업이 지원할 수 있으며, 참가를 희망하는 기업은 오는 22일까지 서울창업허브(SBA) ‘스타트업플러스’ 홈페이지(startup-plus.kr)를 통해 접수하면 된다.

호반 넥스트 스타트업 공모전은 서류 및 발표 평가를 거쳐 총 4개 기업을 선정할 예정이다. 수상기업에게는 최대 1억 4000만원의 사업화 지원금을 비롯해 사업 현장에 적용할 수 있는 기술 테스트베드와 입주공간을 제공한다. 또한 수상기업의 글로벌 시장 진출은 물론 네트워킹 및 민간투자 연계 기술창업지원사업(TIPS) 등 다양한 후속 지원도 진행된다.

하종훈 기자
2026-03-09 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
호반 넥스트 스타트업 공모전의 목적은?
