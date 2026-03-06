효성, 협력사·농어촌 상생협력기금 160억 출연

방금 들어온 뉴스

기사 검색

효성, 협력사·농어촌 상생협력기금 160억 출연

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-03-06 00:03
수정 2026-03-06 00:03
업무협약 체결… 누적 기금 400억

효성이 협력사·지역사회와 상생을 위해 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금 160억원을 출연했다고 5일 밝혔다. 효성의 누적 상생협력기금은 총 400억원을 넘어섰다.

효성은 전날 서울 마포구 본사에서 대·중소기업·농어업협력재단과 ‘상생협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 황윤언 효성 대표이사와 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장을 비롯해 효성, 효성티앤씨, 효성중공업, 효성화학 등 4개 회사가 참여했다.

효성은 이번 협약을 통해 협력사의 경쟁력과 안전·ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화를 핵심 과제로 설정하고 3개년 중장기 계획에 따라 상생 활동을 추진할 방침이다. 협력사의 생산성 향상을 위한 설비 지원과 안전관리 역량 강화에 나서는 동시에 ESG 차원에서 멸종위기 곤충 복원과 같은 프로그램을 운영하는 등 비협력사 지원도 확대한다.

곽소영 기자
2026-03-06 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
