방탄이들이 먹는 것, 입는 것, 가는 곳… 지구촌 아미가 찾는다

글로벌 마케팅 아이콘 된 BTS

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞둔 지난 18일 서울 광화문광장 인근의 한 편의점에서 관계자들이 BTS 팬을 겨냥해 현수막을 설치하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞둔 지난 18일 서울 광화문광장 인근의 한 편의점에서 관계자들이 BTS 팬을 겨냥해 현수막을 설치하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 프랑스 럭셔리 브랜드 디올의 글로벌 앰배서더로 활동하는 모습.

디올 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 프랑스 럭셔리 브랜드 디올의 글로벌 앰배서더로 활동하는 모습.

디올 홈페이지 캡처

이미지 확대 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 진행된 BTS의 ‘퍼미션 투 댄스’ 콘서트에 스폰서로 참여한 삼양식품이 현장에서 차린 ‘불닭볶음면’ 홍보 부스.

삼양식품 제공 닫기 이미지 확대 보기 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 진행된 BTS의 ‘퍼미션 투 댄스’ 콘서트에 스폰서로 참여한 삼양식품이 현장에서 차린 ‘불닭볶음면’ 홍보 부스.

삼양식품 제공

2026-03-21 7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4년만에 완전체로 돌아온 방탄소년단(BTS)의 영향력은 기업 브랜드 가치와 소비 패턴에도 영향을 주고 있다. BTS 멤버들의 일상 속 취향마저 글로벌 트렌드로 부상하면서, 홍보 효과를 노린 기업들의 마케팅 전쟁이 시작됐다.20일 유통업계에 따르면 BTS를 모델로 기용한 기업들은 글로벌 인지도 제고는 물론 매출과 기업 가치 측면에서도 유의미한 효과를 거둔 것으로 나타났다. 2023년 1월 멤버 지민이 디올 글로벌 앰배서더로 위촉된 이후 디올의 주가는 사상 최고치를 경신한 바 있다.현대경제연구원은 2018년 연구에서 국내 소비재 수출액의 약 1.7%가 BTS 인지도 상승에 힘입어 발생하며, BTS 인지도가 1%포인트 오를 때마다 화장품(0.72%포인트)과 음식료(0.45%포인트) 수출액이 동반 상승하는 효과가 있다고 분석했다.‘BTS 효과’가 가장 두드러진 곳은 라면 업계다. 삼양식품 ‘불닭볶음면’은 지민이 라이브 방송에서 제품을 즐기는 모습이 노출되며 글로벌 열풍에 불을 지폈다. 2023년 김정수 삼양식품 부회장이 한 방송에 출연해 직접 감사를 표하기도 했고, 2022년에는 이 회사가 미국 라스베이거스 BTS 콘서트 메인 스폰서로 참여하면서 제품을 알렸다. BTS의 말 한 마디에 제품 중량까지 늘린 사례도 있다. 팔도는 2022년 멤버 RM이 비빔면 컵의 용량 확대를 언급하자 즉각 가격은 그대로 유지하되 용량을 1.2배 확대한 제품을 한정 출시했다. 동원참치의 경우 멤버 진과의 협업에 힘입어 지난해 수출액이 전년 대비 10% 늘어났다고 밝혔다.BTS의 파급력은 이번 광화문 공연 현장에서도 확인된다. BTS 효과를 간접적으로 얻기 위해 팬덤의 상징색인 보라색으로 건물 외관 조명을 밝히거나, 이번 앨범의 상징인 빨간색을 활용한 메뉴를 내놓는 식이다. 광화문의 한 호프집은 BTS 노래를 따라 부르는 이벤트를 여는 등 몰리는 인파를 겨냥한 마케팅이 줄을 잇고 있다.