두산 창업주·초대회장 ‘기업가 명예의 전당’ 헌액

박정원 그룹 회장 헌액식 참석
“선대 정신 이어 경제 발전 기여”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
박정원(오른쪽) 두산그룹 회장이 24일 서울 서대문구 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 열린 ‘대한민국 기업가 명예의 전당’ 헌액식에서 헌액 기념패를 든 채 양희동 한국경영학회 회장과 기념촬영을 하고 있다.
두산 제공
두산 제공
두산그룹의 근간을 세운 매헌 박승직(1864~1950) 창업주와 연강 박두병(1910~1973) 초대회장이 한국경영학회가 선정하는 ‘대한민국 기업가 명예의 전당’에 이름을 올렸다.
두산은 24일 서울 서대문구 이화여대 경영대학 60주년 기념홀에서 열린 ‘대한민국 기업가 명예의 전당’ 헌액식에서 두 사람이 이름을 올렸다고 밝혔다. 대한민국 기업가 명예의 전당에 부자 경영인이 동시에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.
이날 헌액식에는 박 초대회장의 장손인 박정원 두산그룹 회장이 참석했다. 박 회장은 “끊임없이 새로운 도전에 나섰던 선대의 기업가정신을 이어받아 두산을 더 좋은 기업으로 만들고 국가 경제 발전에 기여하겠다”고 말했다. 두산은 박 창업주가 1896년 종로에 문을 연 ‘박승직 상점’이 효시로, 올해 창업 130주년을 맞았다.
2026-02-25 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부자 경영인이 동시에 명예의 전당에 이름을 올린 사례는?