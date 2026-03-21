“‘살인’ 해시태그” 대체 왜…李 조폭연루설 사과한 ‘그알’, 2차 사과

李대통령 ‘조폭 연루설’ 보도 8년 만에 사과

SNS에 ‘살인’ 해시태그 또 논란

SBS “해시태그 자동 생성…유의할 것”

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SBS 시사교양 프로그램 ‘그것이 알고싶다(그알)’ 측이 이재명 대통령의 경기도지사 시절 성남 지역 폭력조직 연루설을 다룬 2018년 방송 내용에 대해 사과했다. 이후 소셜미디어(SNS)에 올린 관련 게시물에 ‘살인’이라는 해시태그를 단 것이 포착되며 논란이 일자 재차 사과했다.SBS 측은 21일 “SNS 일부 게시물의 자동 생성 해시태그에 적절하지 않은 단어가 포함된 것을 확인하고 해당 해시태그를 삭제했다”며 “해시태그 관리에 더욱 유의하겠다. 사과드린다”고 또한번 고개를 숙였다.앞서 지난 20일 이 대통령은 자신의 엑스(X)를 통해 대선 후보 당시 제기된 ‘조폭 연루설’과 관련해 “정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면, 조작 폭로한 국민의힘이나 ‘그알’ 같은 조작 방송의 반성과 사과가 필요하다”고 밝혔다.이 대통령은 “‘그알’ PD의 기적의 논리, 김상중씨의 리얼 연기 덕분에 졸지에 살인 조폭으로까지 몰렸다. 이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전 중의 하나로 보인다”고 지적했다.이어 “‘그알’을 떠났다고 하는 담당 PD는 여전히 나를 조폭 연루자로 생각하고 있을지, 이 방송 후 후속 프로그램 만든다며 전 국민 상대로 몇 달간 방송을 동원해 제보받고 대규모 취재진이 성남 바닥을 샅샅이 훑었는데 과연 제보된 단서 비슷한 것이 단 한 개라도 있었는지 궁금하다”며 “끌 만한 건더기라도 있었으면 후속 보도를 안 했을 리 없겠지요?”라고 반문했다.그러면서 이 대통령은 “저도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 덧붙였다.이후 ‘그알’ 측은 같은 날 오후 입장문을 통해 “2018년 7월 21일 방송한 ‘권력과 조폭 - 파타야 살인사건 그 후 1년’ 편에서 성남 지역 정치인들과 폭력 조직 간의 연루 의혹을 제기하며, 이재명 당시 경기도지사가 2007년 성남 국제마피아파 조직원 2명의 변호인 명단에 포함되었다는 사실을 방송한 바 있다”고 밝혔다.이어 “방송 이후 경기 분당경찰서는 수사에 착수한 뒤 2018년 11월 해당 혐의에 대해 불기소 의견으로 검찰에 송치했고, 사건을 넘겨받은 성남지청은 2018년 12월 불기소 처분을 내렸다”며 “또 대법원은 2021년 대선을 앞두고 이재명 후보가 성남 국제마피아파로부터 금품을 수수했다고 주장한 장영하 변호사에 대해 ‘공직선거법상 허위사실공표죄’를 적용해 지난 3월 12일 징역 1년에 집행유예 2년을 최종 확정했다”고 전했다.그러면서 “이에 따라 이재명 당시 경기도지사와 성남 국제마피아파 간의 연루 의혹은 법적으로 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 “‘그알’은 이재명 당시 경기도지사가 변호인 명단에 포함됐다는 사실 등을 이유로 확실한 근거 없이 의혹을 제기한 것에 대해 사과드린다”고 공식 사과했다.이어 “SBS가 2024년에 제정해 시행 중인 ‘SBS 저널리즘 준칙’을 준수하며 정확하고 객관적인 방송을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.해당 사과문은 SBS뉴스 트위터 계정에도 게재됐다. 이때 해당 게시물에는 ‘의혹’, ‘대통령’, ‘이재명’, ‘살인’, ‘변호인’, ‘대법원’ 등의 해시태그가 함께 올라왔다. 이에 누리꾼들은 사과문에 ‘살인’ 등 자극적인 해시태그가 붙는 게 맞느냐며 방송사의 진정성을 의심하고 비판했다.논란이 확산하자 SBS는 21일 정식으로 사과했다. 문제가 된 게시물은 삭제됐다.