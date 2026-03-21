민형배, 조직적 허위 지라시 유표에 “선거 테러…득표율 공개” 촉구

기자회견 열고 “깜깜이 경선이 허위 사실 유포 토양 돼” 지적

지도부에 “배후 추적·후보 자격 박탈 포함 무관용 징계” 요구

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주특별시장 후보가 21일 기자회견을 열고 ‘허위 지라시 유포자에 대한 엄중한 수사와 처벌’을 촉구하고 있다. 민형배 후보 경선준비사무소 제공. 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주특별시장 후보가 21일 기자회견을 열고 ‘허위 지라시 유포자에 대한 엄중한 수사와 처벌’을 촉구하고 있다. 민형배 후보 경선준비사무소 제공.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)이 예비경선 직후 불거진 ‘허위 득표율 문자 유포’에 대해 정식으로 문제를 제기했다.민 의원은 21일 광주 서구 ‘민형배 후보 경선준비사무소’에서 기자회견을 열고 “민주주의의 축제가 되어야 할 경선이 조직적인 허위사실 유포로 얼룩지고 있다”며 중앙당 선거관리위원회와 당 지도부의 즉각적이고 엄중한 대응을 촉구했다.민 의원은 “40년 만의 행정통합이라는 역사적 전환점에서 치러지는 초대 통합특별시장 선거인 만큼, 더불어민주당 경선은 그 어느 때보다 깨끗하고 공정하며 투명해야 한다”고 강조했다.민 의원은 이어 “하지만 예비경선 결과 발표 직후 출처를 알 수 없는 허위 득표율 문자가 광범위하게 살포됐다”며 “이는 중앙당 선관위의 ‘경선결과 비공개’ 방침을 의도적으로 악용한 것”이라고 지적했다.민 의원은 이번 사태를 “명백한 선거 테러이자 당원들의 선택권을 도둑질하는 범죄 행위”로 규정하고 두 가지를 요구했다.먼저 ‘예비경선 결과 비공개 원칙’을 즉각 재논의하고, 각 후보의 정확한 득표율과 순위를 공식 발표해야 한다고 주장했다.이와 함께 조직적으로 허위 득표율 문자를 작성·유포한 배후를 끝까지 추적해 수사 의뢰하고, 당 차원에서도 가담자에 대해 후보 자격 박탈을 포함한 ‘무관용 징계’를 적용해야 한다고 촉구했다.민 의원은 “지금 이 허위사실 유포를 바로잡지 않으면 앞으로 전국의 민주당 경선에서도 같은 수법의 범죄를 사실상 용인하는 선례가 될 수 있다”고 지적하고 “어떠한 음해와 공격에도 흔들리지 않고, 오직 전남·광주의 미래와 통합특별시의 성공만을 바라보며 당당히 나아가겠다”고 밝혔다.이에 앞서 지난 20일 민주당이 예비경선 결과를 발표한 이후, 후보별 권리당원 투표 득표율과 순위를 거짓으로 기재한 지라시가 온라인과 지역 정치권을 중심으로 빠르게 확산하고 있다.해당 지라시는 서로 다른 득표율 수치와 순위를 담은 2~3개 버전으로 나돌고 있으며, 일부 지라시에는 소수점 이하 수치까지 적혀있다.민 후보 측은 해당 자료에 대해 “사실과 전혀 다른 허위 정보”라고 규정했고, 다른 후보 캠프 역시 실제 득표율과 차이가 있다며 신빙성을 부인했다.실제로 민주당은 경선 개표 과정에서 각 후보 측 개표참관인 전원이 비공개 서약을 하도록 하고, 개표 결과도 후보별로 본인 득표만 확인할 수 있도록 해 어느 후보도 타 후보의 득표율은 알 수 없는 구조다.정치권에서는 이 같은 가짜 정보 확산이 경선 판세를 왜곡할 수 있다고 지적한다. 가짜 정보를 근거로 우세한 후보에게 표심이 쓸리는 ‘밴드왜건 효과(편승효과)’가 발생할 수 있고, 열세 후보의 지지층 이탈을 유도할 수 있어서다. 예비경선 과정에서 허위 지라시를 근거삼아 형성된 ‘가짜 순위’가 이후 여론 형성에 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없다.민주당은 이러한 혼선을 방지하기 위해 당규를 통해 경선 과정에서 득표율 공개를 제한하고 있다.당규 제10호 공직선거후보자추천및선출직공직자평가위원회 규정에는 예비경선 결과를 발표할 때 ‘후보별 순위와 득표율은 공개하지 않도록 하고, 결선투표를 전제로 한 1차 경선 결과 역시 공개하지 않도록 명시하고 있다.