女승무원 퇴사에 악플 쇄도…“한국인 수준 최악” 분노한 태국인들, 왜

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대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 퇴사 소회를 밝히며 올린 소셜미디어(SNS) 게시물에 외모를 지적하는 한국 누리꾼들의 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처
대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 퇴사 소회를 밝히며 올린 소셜미디어(SNS) 게시물에 외모를 지적하는 한국 누리꾼들의 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다.
21일(현지시간) 더 타이거에 따르면 전직 대한항공 승무원 A씨는 지난달 28일 자신의 인스타그램에 제복을 입은 사진과 함께 작별 인사를 올렸다.
그는 “한때는 꿈이었고, 나중에는 교훈이 된 KE(대한항공)”라는 문구와 함께 동료들과 찍은 기념사진을 공유했다. 그러나 이 같은 게시물이 올라온 후 댓글창에는 한국어로 된 비난 글이 잇따랐다.
일부 국내 누리꾼들은 “대한항공 승무원이 맞느냐”, “요즘은 아무나 뽑는 것 같다”, “기내에서 마주쳤으면 기절했을 것” 등 A씨의 외모를 직접적으로 비하하는 댓글을 남겼다.
특히 특정 한국 개그우먼의 실명을 거론하며 조롱하거나 “동남아 사람이냐”며 인종차별적인 시각을 드러내는 반응도 적지 않았다.
A씨는 이러한 공격에 직접적인 대응을 하지 않았으나, 이를 본 태국 누리꾼들이 반박 댓글을 달면서 댓글창은 양국 누리꾼 간의 설전장으로 변질하기도 했다.
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대한항공에서 근무한 것으로 알려진 한 태국인 승무원이 퇴사 소회를 밝히며 올린 소셜미디어(SNS) 게시물에 외모를 지적하는 한국 누리꾼들의 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처
태국 누리꾼들은 “무례한 한국인들”, “한국인들 수준 최악이다”, “왜 여기까지 몰려와 악성 댓글을 다느냐”, “한국인들은 성형을 많이 해서 얼굴이 다 똑같다” 등의 반응을 보였다.
논란이 커지자 일부 국내 누리꾼들은 “국가 망신이다”, “부끄럽다”며 A씨에게 대신 사과의 뜻을 전했다.
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