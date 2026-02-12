정왕국 신임 에스알 사장 취임

2026 밀라노 올림픽
정왕국 신임 에스알 사장 취임

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2026-02-12 00:55
수정 2026-02-12 00:55
정왕국 신임 에스알(SR) 사장
정왕국 신임 에스알(SR) 사장


정왕국 신임 에스알(SR) 사장이 11일 공식 취임했다.

정 사장은 지난 40년간 철도 분야에 몸담아온 ‘철도 전문가’다. 1983년 한국철도공사(코레일)의 전신인 철도청에 입사해 코레일 경영혁신실장, 전남본부장, 기획조정실장, 감사실장, 경영혁신단장 등을 거쳤다. 이어 2019년 6월부터 3년 동안 코레일 부사장을 역임했다.

정 사장은 “오랜 기관장 공백으로 정체됐던 현안을 시급한 사안부터 하나하나 책임 있게 처리해 나가겠다”면서 “변화를 두려워하지 않는 적극적인 사고와 전향적인 태도로 함께 도전해 ‘철도 통합’이라는 과제를 대한민국 철도 서비스를 혁신하고 우리 직원들의 역량이 더 넓은 무대에서 발휘되는 과정으로 만들겠다”고 밝혔다.

정 사장의 임기는 2029년 2월 10일까지 3년이다.

세종 조중헌 기자
2026-02-12 23면
