이재용 회장, 밀라노서 2년 만에 스포츠 외교

동계올림픽 참석 위해 출국

2026-02-06 23면

이재용 삼성전자 회장이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 참석해 2년 만에 스포츠 외교에 나선다.이 회장은 5일 오전 서울김포항공비즈니스센터를 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다. 이 회장은 올림픽 기간 밀라노에서 동계 올림픽을 관람하고 글로벌 정관계 인사와 스포츠 선수, 주요 비즈니스 파트너들을 만나 네트워크 확장에 나설 것으로 알려졌다. 이탈리아 현지에서 반도체, 자동차, 정보기술(IT), 항공·방산 등 주요 산업의 관계자들과 회동할 가능성도 있다.이 회장이 외교 무대로 올림픽을 택한 것은 2024년 파리 올림픽 이후 2년 만이다. 당시 이 회장은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 초청으로 파리 엘리제궁에서 열린 글로벌 기업인 오찬에 참석해 각국 경제계 인사와 교류하고 주요 경제 현안에 대해 의견을 나눴다.삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC) 최상위 후원사 15곳 중에 유일한 한국 기업이다. ﻿