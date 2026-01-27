“희생 기억하겠습니다”…故 이수현 의인 25주기

유가족·주일 한국대사 등 100명

日 신오쿠보역서 추도식·문화제

이시바 前총리 방한 때 묘소 참배

이미지 확대 유학 시절 지하철 선로에 떨어진 일본인을 구하다 숨진 의인 이수현씨의 모친 신윤찬(오른쪽)씨가 26일 도쿄 신오쿠보역 계단 벽면에 새겨진 아들의 추모 동판에 헌화하고 있다.

유학 시절 지하철 선로에 떨어진 일본인을 구하다 숨진 의인 이수현씨의 모친 신윤찬(오른쪽)씨가 26일 도쿄 신오쿠보역 계단 벽면에 새겨진 아들의 추모 동판에 헌화하고 있다.

주일한국대사관 제공

2026-01-27 23면

“아들은 생전에 ‘과거에만 집착하면 한일 양국 모두 손해가 된다’고 말했습니다.”26일 일본 도쿄 JR 신오쿠보역. 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 숨진 고 이수현(1974~2001) 씨의 25주기 추도식에 참석한 모친 신윤찬 씨는 “과거는 과거대로 두되, 지금을 사는 사람들이 서로를 이해하고 역지사지의 마음으로 조금 더 가까워졌으면 한다”며 이렇게 말했다.이날 추도식이 열린 신오쿠보역 플랫폼에는 신 씨를 비롯해 이혁 주일 한국대사, LSH아시아장학회·신주쿠한국상인연합회 관계자 등 약 100명이 모였다. 참석자들은 국화와 백합을 헌화한 뒤 고개를 숙였다. 발걸음을 멈추고 묵념에 동참하는 시민들의 모습도 이어졌다. 현장에는 이씨의 이야기에 감동해 개인 일정까지 바꿔가며 한국에서 찾아온 30대 참석자도 있었다.국경을 넘어선 그의 선택은 한일 우호의 상징으로 남아 있다. 사고는 2001년 1월 26일 발생했다. 당시 유학생이던 이씨와 일본인 사진작가 세키네 시지로 씨는 신오쿠보역 선로로 추락한 남성을 구하기 위해 선로로 내려갔다가 접근하던 열차에 잇따라 치여 숨졌다.이후 일본 사회에서는 그의 희생을 기억하려는 움직임이 이어졌다. JR동일본은 신오쿠보역 계단 벽면에 이씨의 이름을 새긴 추모 동판을 설치했고, 매년 1월 26일 추모 행사가 이어지고 있다. 지난해 9월에는 한일 정상회담 참석을 위해 방한한 이시바 시게루 전 일본 총리가 부산 금정구 영락공원을 찾아 그의 묘지를 참배하기도 했다.유족은 생전 “한일 양국의 가교가 되고 싶다”고 말해온 이씨의 뜻을 기리기 위해 위로금 등을 모아 장학기금을 설립했다. 현재까지 19개 국가·지역에서 총 1236명의 유학생이 장학 혜택을 받았다.한편 추도식 이후 인근 행사장에서는 신주쿠한국상인연합회가 주관·주최하는 추도 문화제도 열렸다. 이 대사는 김현숙 도쿄총영사가 대독한 추도사에서 “고인의 희생을 기억하는 데 그치지 않고 그 정신을 한일 관계 전반에 뿌리내리게 하는 것이 우리에게 남겨진 과제”라고 강조했다.