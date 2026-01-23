우리금융 창업보육 지원 ‘디노랩’ 부산·경남 발대식

방금 들어온 뉴스

황인주 기자
입력 2026-01-23 00:08
수정 2026-01-23 00:08
22일 경남 양산시 디노랩 경남센터에서 노영찬(맨 오른쪽) 우리금융지주 부장, 지자체 관계자, 디노랩 경남3기에 선발된 스타트업 대표들이 기념사진을 촬영하고 있다. 우리금융 제공
22일 경남 양산시 디노랩 경남센터에서 노영찬(맨 오른쪽) 우리금융지주 부장, 지자체 관계자, 디노랩 경남3기에 선발된 스타트업 대표들이 기념사진을 촬영하고 있다.
우리금융 제공


우리금융그룹이 혁신 기업에 생산적 금융을 지원하고 지역경제와의 동반성장을 추진하기 위한 ‘디노랩’ 부산 2기와 경남 3기 발대식을 각각 개최했다고 22일 밝혔다. 우리금융 디노랩은 스타트업의 성장지원을 위한 벤처 창업보육 프로그램이다.

전날 발대식을 진행한 부산 2기에는 인공지능(AI) 서류심사 의사결정 솔루션 기업 샌드버그 등 6곳, 이날 발대식을 진행한 경남 3기에는 바이오 연료 소재 개발회사인 케미폴리오 등 7곳이 선정됐다. 우리금융은 디노랩을 통해 현재까지 총 219개 기업에 약 4000억원 규모의 직·간접 투자와 60여 건의 제휴를 연계했다. 옥일진 우리금융 디지털혁신부문 부사장은 “디노랩은 우리금융의 미래성장동력을 확보하는 동시에 지역 균형발전에 기여하는 생산적 금융의 핵심 채널”이라고 설명했다.

황인주 기자
2026-01-23 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
