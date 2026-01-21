재미 치과의사 남영한 회장, 삼육대에 1억 기부

이미지 확대 남영한(오른쪽) 한민족 평화병원건립재단 회장이 서울 노원구 삼육대 총장실에서 기부식을 갖고 있다.

삼육대 제공 닫기 이미지 확대 보기 남영한(오른쪽) 한민족 평화병원건립재단 회장이 서울 노원구 삼육대 총장실에서 기부식을 갖고 있다.

삼육대 제공

2026-01-21 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

재미 치과의사인 남영한(81) 한민족 평화병원건립재단 회장이 개교 120주년을 맞은 삼육대에 발전기금 1억원을 기부했다. 20일 삼육대에 따르면 남 회장은 ﻿미국으로 이주해 치과의사로 30여년간 활동했다.남 회장은 “학창 시절 등록금 문제로 어려웠을 때 교수님들과 후원자들이 도와 학업을 마칠 수 있었다”며 “빚을 지고 살아왔다는 마음으로 책임을 사회와 다음 세대에 돌려주고 싶었다”고 설명했다. 제해종 삼육대 총장은 “통일과 인류 평화를 준비하는 인재 양성에 더 힘쓰겠다”고 밝혔다.