국제라이온스 354-D지구 컨벤션 개관식

국제라이온스 354-D지구 컨벤션 개관식

조현석 기자
입력 2026-01-19 23:59
수정 2026-01-19 23:59
국제라이온스 354-D지구 컨벤션 개관식
국제라이온스 354-D지구 컨벤션 개관식
국제라이온스 354-D지구 컨벤션 개관식 19일 서울 서초구 효령로 국제라이온스협회 354-D지구 6층에서 열린 '지구 회관 6층 컨벤션 개관 기념식'에서 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다.기념식에는 김용철 총재 및 임원 등 100여명이 참석해 개관을 축하했다. 1982년 창립한 국제라이온스클럽 354-D지구는 200개 클럽에서 6000여명이 '함께 합시다'라는 김 총재 슬로건 아래 지역 봉사 활동에 앞장서고 있다. 사진 왼쪽부터 이관숙 감사, 오인교 국제재단이사, 김병덕 전 국제이사, 김용철 총재, 이금봉 제1부총재, 권성태 제2부총재, 이시영 감사.
조현석 기자


19일 서울 서초구 효령로 국제라이온스협회 354-D지구 6층에서 열린 ‘지구 회관 6층 컨벤션 개관 기념식’에서 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다.기념식에는 김용철 총재 및 임원 등 100여명이 참석해 개관을 축하했다. 1982년 창립한 국제라이온스클럽 354-D지구는 200개 클럽에서 6000여명이 ‘함께 합시다’라는 김 총재 슬로건 아래 지역 봉사 활동에 앞장서고 있다. 사진 왼쪽부터 이관숙 감사, 오인교 국제재단이사, 김병덕 전 국제이사, 김용철 총재, 이금봉 제1부총재, 권성태 제2부총재, 이시영 감사.

조현석 기자
2026-01-20 23면
