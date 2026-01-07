삼성라이온즈 선수들, 이야스콜라 범어학원서 야구 재능 기부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성라이온즈 선수들, 이야스콜라 범어학원서 야구 재능 기부

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-01-07 14:45
수정 2026-01-07 14:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
삼성라이온즈 원태인, 김지찬, 구자욱, 김헌곤 선수가 지난 5일 대구 수성구 이야스콜라 범어학원에서 일일 야구 교실 재능기부 활동을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이야스콜라 범어학원 제공
삼성라이온즈 원태인, 김지찬, 구자욱, 김헌곤 선수가 지난 5일 대구 수성구 이야스콜라 범어학원에서 일일 야구 교실 재능기부 활동을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이야스콜라 범어학원 제공


프로야구 삼성라이온즈 선수들이 ‘일일 야구 코치’로 변신했다.

이야스콜라·힐사이드컬리지잇 범어학원은 최근 삼성라이온즈 선수들이 야구 강사로 나서 교육 봉사활동을 했다고 7일 밝혔다.

이번 봉사활동은 삼성라이온즈 소속 구자욱·김지찬·김헌곤·원태인 선수의 재능기부로 이뤄졌다. 이들은 원생 100여 명을 대상으로 일일 야구 교실과 팬 사인회를 진행했다.

구자욱 선수는 “꿈 많은 어린이들에게 야구를 가르치고 함께 호흡하니 보람찬 마음”이라며 “짧은 시간이었지만 이번 활동이 아이들에게 긍정적인 영향을 줬으면 좋겠다”고 소감을 말했다.

한편, 2023년 3월 문을 연 이야스콜라 범어학원은 경험과 실행 위주의 교육과 국제교육 영어 프로그램을 운영하는 국내 명문 유아교육기관으로 꼽힌다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성라이온즈 선수들이 봉사활동에서 맡은 역할은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로