김범수 가고 ‘153㎞ 파이어볼러’ 왔다! 한화 양수호 지명

한화 이글스가 자유계약선수(FA)로 KIA 타이거즈로 이적한 김범수(31)의 보상선수로 우완 투수 양수호(20)를 지명했다고 29일 밝혔다.공주중-공주고 출신의 양수호는 2025년 신인 드래프트에서 4라운드 전체 35순위 지명을 받은 유망주다. 지난해 퓨처스 리그에서 8경기에 나서 7과3분의2이닝 1패 1세이브 평균자책점 4.70을 기록했다. 직구 최고 시속 153㎞, 평균 148㎞의 구속을 기록했으며 투구 임팩트가 좋다는 평가를 받는다.손혁 단장은 “양수호는 우리가 2년 전 드래프트 당시부터 관심을 갖고 유심히 봐 왔던 파이어볼러”라고 설명했다. 이제 2년차에 접어드는 젊은 선수인 만큼 미래 성장 가능성을 보고 선택했다. 김범수는 FA로, 한승혁(33)은 보상 선수로 팀을 떠나 마운드가 약해진 만큼 즉시 전력감을 선택할 것이란 전망도 나왔지만 장기적인 관점에서 판단했다. 한화의 약점으로 꼽히는 중견수는 내부에서 키울 것으로 보인다.손 단장은 “구단이 성장 고점을 높게 평가하고 있는 선수인 만큼 체격 등 보완점을 개선해 나간다면 향후 김서현, 정우주와 함께 젊은 구위형 투수로 성장할 것으로 기대한다”고 말했다.