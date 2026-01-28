[속보] “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[속보] “어린 자녀들 앞 유혈 사태”…서로 흉기 휘두른 30대 부부

이보희 기자
입력 2026-01-28 18:10
수정 2026-01-28 18:10
청주 흥덕경찰서, ‘특수상해’ 혐의 불구속 입건
아동복지법 위반 혐의도 조사

이미지 확대
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


어린 자녀들 앞에서 흉기를 휘두르며 싸운 부부가 경찰에 붙잡혔다.

28일 청주 흥덕경찰서는 서로에게 흉기를 휘두른 혐의(특수상해)로 30대 A씨 부부를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨 부부는 지난 25일 오전 2시쯤 청주 오송읍의 한 아파트에서 몸싸움을 벌이다 서로에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

아내 A씨가 부엌에서 흉기를 가져와 휘두르자 남편이 이를 빼앗아 휘두른 것으로 알려졌다.

두 사람 모두 휘두른 흉기에 다쳤으나 생명에 지장은 없는 상태다. A씨는 크게 다쳐 병원 치료를 받고 있다.

당시 현장에는 미취학 아동인 자녀들도 함께 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 정서적 학대 정황이 확인되면 이들 부부를 아동복지법 위반 혐의로 추가 입건할 방침이다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
